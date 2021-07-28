Олимпийские игры-2020 - день 6. Расписание и результаты выступлений украинцев за 29 июля

Олимпийские игры-2020 - день 6. Расписание и результаты выступлений украинцев за 29 июля

Главные надежды дня - на плавание.

В четверг, 29 июля, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены всего в 3 дисциплинах из 17, в которых разыграют награды в этот день.

Тем не менее, у Украины есть все основания рассчитывать на пополнение медальной копилки - пловец Михаил Романчук является главным фаворитом на победу в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах выступят украинцы на Олимпиаде-2020 29 июля.

02:50. Игорь Хмара и Станислав Ковалев - академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Финал В.

и - академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Финал В. 03:00. Елена Костевич - пулевая стрельба. Женщины, пистолет на 25 м. Квалификация.

- пулевая стрельба. Женщины, пистолет на 25 м. Квалификация. 04:30. Михаил Романчук и Сергей Фролов - плавание. Мужчины, 800 м в/с. Финал.

и - плавание. Мужчины, 800 м в/с. Финал. 05:00. Александр Хижняк - бокс. Мужчины, весовая категория до 75 кг. Бой в 1/8 финала против Юито Муриваки (Япония).

- бокс. Мужчины, весовая категория до 75 кг. Бой в 1/8 финала против Юито Муриваки (Япония). 06:00. Анастасия Турчин - дзюдо. Женщины, весовая категория до 78 кг. Поединок в 1/16 финала против Ванессы Чала Эбу (Эквадор).

- дзюдо. Женщины, весовая категория до 78 кг. Поединок в 1/16 финала против Ванессы Чала Эбу (Эквадор). 06:35. Цотне Рогава - бокс. Мужчины, весовая категория свыше 91 кг. Бой в 1/8 финала против Фрейзера Кларка (Великобритания).

- бокс. Мужчины, весовая категория свыше 91 кг. Бой в 1/8 финала против Фрейзера Кларка (Великобритания). 08:00. Виктория Ус - гребля-слалом. Женщины. Каноэ. Полуфинал.

- гребля-слалом. Женщины. Каноэ. Полуфинал. 12:00. Элина Свитолина - теннис. Женщины. Полуфинальный матч против Маркеты Вондроушовой (Чехия).

- теннис. Женщины. Полуфинальный матч против Маркеты Вондроушовой (Чехия). 13:49. Игорь Трояновский - плавание. Мужчины, 100 м баттерфляем. Квалификация.

- плавание. Мужчины, 100 м баттерфляем. Квалификация. 14:15. Дарья Зевина - плавание. Женщины, 200 м на спине. Квалификация.

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