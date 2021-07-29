Олимпийские игры-2020 — день 7. Расписание и результаты выступлений украинцев за 30 июля

Олимпийские игры-2020 — день 7. Расписание и результаты выступлений украинцев за 30 июля

Наши надежды в этот день на стрельбу, дзюдо и фехтование.

В пятницу, 30 июля, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 4 дисциплинах из 21, в которых разыграют награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 30 июля.

03:00. Елена Костевич - пулевая стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. 2-й день квалификации. Финал - в 08:00.

- пулевая стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. 2-й день квалификации. Финал - в 08:00. 03:15. Андрей Проценко - легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту, квалификация.

- легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту, квалификация. 05:20. Никита Нестеренко - легкая атлетика. Мужчины. Метание диска, квалификация.

- легкая атлетика. Мужчины. Метание диска, квалификация. 05:25. Игорь Рейзлин , Богдан Никишин , Роман Свичкарь и Анатолий Герей - фехтование. Мужчины. Командный турнир в шпаге. Поединок 1/4 финала против Китая.

, , и - фехтование. Мужчины. Командный турнир в шпаге. Поединок 1/4 финала против Китая. 05:30 Елизавета Калинина - дзюдо. Женщины. Поединок 1/16 финала против Сони Асселах (Алжир).

- дзюдо. Женщины. Поединок 1/16 финала против Сони Асселах (Алжир). 06:00 Анна Лысенко - бокс. Женщины. Бой 1/4 финала против Бусеназ Сурменели (Турция).

- бокс. Женщины. Бой 1/4 финала против Бусеназ Сурменели (Турция). 06:00 Яков Хаммо - дзюдо. Мужчины. Поединок 1/8 финала против соперника, который еще не определился.

- дзюдо. Мужчины. Поединок 1/8 финала против соперника, который еще не определился. 09:00 Анна Письменская и Виктория Кесарь - прыжки в воду. Женщины. 3 м, квалификация.

и - прыжки в воду. Женщины. 3 м, квалификация. 13:05 Ольга Саладуха - легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок, квалификация.

- легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок, квалификация. 13:14 Владислав Бухов - плавание. Мужчины. 50 м в/с, квалификация.

- плавание. Мужчины. 50 м в/с, квалификация. 13:25 Ольга Голодна - легкая атлетика. Женщины. Метания ядра, квалификация.

- легкая атлетика. Женщины. Метания ядра, квалификация. 14:12 Екатерина Клымюк , Алина Логвиненко , Никита Барабанов и Александр Погорилько - легкая атлетика. Микст, эстафета 4х400, квалификация.

, , и - легкая атлетика. Микст, эстафета 4х400, квалификация. 14:23 Михаил Романчук и Сергей Фролов. Плавание. Мужчины. 1500 м в/с, полуфиналы.

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