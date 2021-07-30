Олимпийские игры-2020 - день 8: расписание и результаты выступлений украинцев за 31 июля

Олимпийские игры-2020 - день 8: расписание и результаты выступлений украинцев за 31 июля

В этот день Элина Свитолина поборется за "бронзу" в теннисном турнире.

В субботу, 31 июля, украинцы продолжат борьбу на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 6 дисциплинах из 21, в которых разыграют награды в этот день.

Единственная надежда Украины на медаль - теннисистка Элина Свитолина, которая проведет поединок за "бронзу" против Елены Рыбакиной из Казахстана. Начало - не ранее 10:30 по киевскому времени.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах выступят украинцы на Олимпиаде-2020 31 июля

3:00. Виктория Ткачук, Анна Рыжикова, Мария Миколенко - легкая атлетика. Бег с барьерами на 400 метров, квалификация

- легкая атлетика. Бег с барьерами на 400 метров, квалификация 3:30. Наталья Семенова - легкая атлетика. Метание диска, квалификация

- легкая атлетика. Метание диска, квалификация 5:16. Владислав Бухов - плавание. 50 метров вольным стилем, полуфинал

- плавание. 50 метров вольным стилем, полуфинал 07:00. Николай Просторов - прыжки на батуте, квалификация

- прыжки на батуте, квалификация Не ранее 10:30. Элина Свитолина - теннис, матч за бронзовую медаль против Елены Рыбакиной (Казахстан)

- теннис, матч за бронзовую медаль против Елены Рыбакиной (Казахстан) 13:10. Владислав Мазур - легкая атлетика. Прыжки в длину, квалификация

Перед восьмым соревновательным днем в копилке сборной Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку