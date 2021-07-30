Олимпийские игры-2020 - день 8: расписание и результаты выступлений украинцев за 31 июля

В этот день Элина Свитолина поборется за "бронзу" в теннисном турнире.
В субботу, 31 июля, украинцы продолжат борьбу на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 6 дисциплинах из 21, в которых разыграют награды в этот день.
Единственная надежда Украины на медаль - теннисистка Элина Свитолина, которая проведет поединок за "бронзу" против Елены Рыбакиной из Казахстана. Начало - не ранее 10:30 по киевскому времени.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах выступят украинцы на Олимпиаде-2020 31 июля
- 3:00. Виктория Ткачук, Анна Рыжикова, Мария Миколенко - легкая атлетика. Бег с барьерами на 400 метров, квалификация
- 3:30. Наталья Семенова - легкая атлетика. Метание диска, квалификация
- 5:16. Владислав Бухов - плавание. 50 метров вольным стилем, полуфинал
- 07:00. Николай Просторов - прыжки на батуте, квалификация
- Не ранее 10:30. Элина Свитолина - теннис, матч за бронзовую медаль против Елены Рыбакиной (Казахстан)
- 13:10. Владислав Мазур - легкая атлетика. Прыжки в длину, квалификация
Перед восьмым соревновательным днем в копилке сборной Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.
Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.