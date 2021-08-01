Олимпийские игры-2020 - день 9: результаты выступлений украинцев за 1 августа

Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" в Токио.

В воскресенье, 1 августа, украинцы продолжили борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены были представлены всего в 2 дисциплинах из 25, в которых разыграли награды в этот день.

В этот день копилка Украины пополнилась одной наградой - "серебром" Михаила Романчука в плавании.

ТСН Проспорт рассказывает, как выступили украинцы на Олимпиаде-2020 1 августа.

Павел Коростылев занял 15-е место после первого дня квалификации в пулевой стрельбе из скоростного пистолета на 25 м. Соревнования продолжатся 2 августа, в финал пройдут шесть лучших.

занял 15-е место после первого дня квалификации в пулевой стрельбе из скоростного пистолета на 25 м. Соревнования продолжатся 2 августа, в финал пройдут шесть лучших. Ирина Новожилова и Ирина Климец не квалифицировались в финал в метании молота. Климец заняла 21-е место с результатом 68,29 метра. Новожилова показала 30-й результат - 59,85 м.

и не квалифицировались в финал в метании молота. Климец заняла 21-е место с результатом 68,29 метра. Новожилова показала 30-й результат - 59,85 м. Наталья Стребкова не пробилась в финал на 3000 метров с барьерами, заняв в квалификации 35-е место.

не пробилась в финал на 3000 метров с барьерами, заняв в квалификации 35-е место. Марина Бех-Романчук прошла в финал в прыжках в длину. В квалификации Бех-Романчук показала десятый результат - 6:71 метра.

прошла в финал в прыжках в длину. В квалификации Бех-Романчук показала десятый результат - 6:71 метра. Михаил Романчук завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем, показав результат 14:40.66. Еще один украинец Сергей Фролов финишировал восьмым - 15:04.26.

завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем, показав результат 14:40.66. Еще один украинец финишировал восьмым - 15:04.26. Ленур Темиров пробился в бронзовый финал в греко-римской борьбе. Украинец, выступающий в весовой категории до 60 кг, проиграл в полуфинале японцу Кенитиро Фумите (1:5). На пути в полуфинал украинец победил Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана (5:0) и Армена Меликяна из Армении (8:4).

пробился в бронзовый финал в греко-римской борьбе. Украинец, выступающий в весовой категории до 60 кг, проиграл в полуфинале японцу Кенитиро Фумите (1:5). На пути в полуфинал украинец победил Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана (5:0) и Армена Меликяна из Армении (8:4). Александр Хижняк - бокс (весовая категория до 75 кг) гарантировал себе медаль Олимпиады в Токио. Хижняк пробился в полуфинал, победив в 1/4 финала Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики раздельным решением судей - 4:1. Согласно регламенту, в случае поражения в полуфинале спортсмен сразу получает "бронзу". За выход в финал Хижняк поборется с Эумиром Марсьялем из Филиппин.

- бокс (весовая категория до 75 кг) гарантировал себе медаль Олимпиады в Токио. Хижняк пробился в полуфинал, победив в 1/4 финала Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики раздельным решением судей - 4:1. Согласно регламенту, в случае поражения в полуфинале спортсмен сразу получает "бронзу". За выход в финал Хижняк поборется с Эумиром Марсьялем из Филиппин. Алла Белинская - вольная борьба (весовая категория до 76 кг) не преодолела 1/8 финала, проиграв Чжоу Цянь из Китая (3:4).

- вольная борьба (весовая категория до 76 кг) не преодолела 1/8 финала, проиграв Чжоу Цянь из Китая (3:4). Ирина Деха тяжелая атлетика (весовая категория до 76 кг) не смогла завоевать медаль Олимпиады. 25-летняя украинка с трех попыток не взяла вес 131 кг в толчке и завершила выступления с нулевым результатом. После первого упражнения - рывка - Деха шла на втором месте.

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