Олимпийские игры-2020: когда и где смотреть торжественную церемонию открытия

23 июля в Токио официально стартует XXXII летняя Олимпиада.
В пятницу, 23 июля, в Токио стартуют Олимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
Первые соревнования уже начались за два дня до официального старта Олимпиады, а 23 июля состоится традиционная торжественная церемония открытия Игр. Начало - в 20:00 по местному времени. По киевскому времени это будет 14:00.
Смотрите также: Календарь Олимпиады-2020: когда соревнуются украинцы
В Украине церемонию открытия Олимпийских игр-2020 в прямом эфире будет транслировать телеканал UA: Перший и сайт Суспільне Спорт. Начало эфира - в 13:50.
Текстовая онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады в Токио с яркими фотографиями и видео будет доступна на ТСН Проспорт.
- На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
- На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.
Ранее ТСН Проспорт писал, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио.
Смотрите также: Олимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике