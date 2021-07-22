Олимпийские игры-2020: когда и где смотреть торжественную церемонию открытия

Олимпийские игры-2020: когда и где смотреть торжественную церемонию открытия

23 июля в Токио официально стартует XXXII летняя Олимпиада.

В пятницу, 23 июля, в Токио стартуют Олимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Первые соревнования уже начались за два дня до официального старта Олимпиады, а 23 июля состоится традиционная торжественная церемония открытия Игр. Начало - в 20:00 по местному времени. По киевскому времени это будет 14:00.

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В Украине церемонию открытия Олимпийских игр-2020 в прямом эфире будет транслировать телеканал UA: Перший и сайт Суспільне Спорт. Начало эфира - в 13:50.

Текстовая онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады в Токио с яркими фотографиями и видео будет доступна на ТСН Проспорт.

На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт писал, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио.

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