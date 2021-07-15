Олимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике

XXXII летняя Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио.

23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Участие в самых масштабных спортивных баталиях мира примут около 11 тысяч спортсменов из более чем 200 стран. Они выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

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На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей .

. На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

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