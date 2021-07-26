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Олимпийские игры-2020: в Токио из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ

Олимпийские игры-2020: в Токио из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ

Фото: facebook.com/ukr.canoe

Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

С надеждой на победу. В Токио, где продолжаются летние Олимпийские игры, из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Через два дня ребята начнут тренировки на месте. Через неделю будут выступать в восьми видах программы.

Напомним, что в Японии Украина взяла уже две медали — бронзу завоевала 20-летняя Дарья Билодид в дзюдо. Также бронзовая медаль досталась шпажисту — 36-летнему Игорю Рейзлину. Пополнить украинскую копилку готовятся и наши гребцы.

Стоит отметить, что Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Новости мира: в Токио из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ

Новости мира: в Токио из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ