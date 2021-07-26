Олимпийские игры-2020: в Токио из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ

Олимпийские игры-2020: в Токио из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ

Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

С надеждой на победу. В Токио, где продолжаются летние Олимпийские игры, из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ.

Также читайте Пять громких скандалов и первые медали Украины: как в Токио стартовали с опозданием на год Олимпийские Игры

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Через два дня ребята начнут тренировки на месте. Через неделю будут выступать в восьми видах программы.

Напомним, что в Японии Украина взяла уже две медали — бронзу завоевала 20-летняя Дарья Билодид в дзюдо. Также бронзовая медаль досталась шпажисту — 36-летнему Игорю Рейзлину. Пополнить украинскую копилку готовятся и наши гребцы.

Стоит отметить, что Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Новости мира: в Токио из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку