Олимпийские игры-2020: в Токио из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ

Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.
С надеждой на победу. В Токио, где продолжаются летние Олимпийские игры, из Борисполя отправилась украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Через два дня ребята начнут тренировки на месте. Через неделю будут выступать в восьми видах программы.
Напомним, что в Японии Украина взяла уже две медали — бронзу завоевала 20-летняя Дарья Билодид в дзюдо. Также бронзовая медаль досталась шпажисту — 36-летнему Игорю Рейзлину. Пополнить украинскую копилку готовятся и наши гребцы.
Стоит отметить, что Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.