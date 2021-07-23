Олимпийские игры-2020 в Токио: онлайн-трансляция церемонии открытия

Начало в 14:00 по киевскому времени.

В пятницу, 23 июля, в Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры-2020.

Отметим, что первые соревнования уже начались за два дня до официального старта Олимпиады, а 23 июля состоится традиционная торжественная церемония открытия Игр. Начало — в 20:00 по местному времени. По киевскому времени это будет 14:00.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже стартовала на соревнованиях. Для "сине-желтых" ОИ-2020 официально открыли лучники.

Ранее рассказывалось о том, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио.

ТСН Проспорт с яркими фотографиями и видео проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио.

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