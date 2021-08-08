Олимпийские игры-2020 в Токио: онлайн-трансляция церемонии закрытия

Начало в 14:00 по киевскому времени.
В воскресенье, 8 августа, в Токио завершатся XXXII летние Олимпийские игры-2020.
В этот день будут разыграны последние 13 комплектов наград. По завершении соревнований состоится официальная церемония закрытия Игр. Начало - в 20:00 по местному времени. По киевскому времени это будет 14:00.
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- Всего на Олимпиаде-2020 будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 18 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 12 бронзовых.
ТСН Проспорт с яркими фотографиями и видео проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии закрытия Олимпиады в Токио.