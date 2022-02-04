Олимпийские игры-2022 - день 1: расписание и результаты выступлений украинцев за 5 февраля

Олимпийские игры-2022 - день 1: расписание и результаты выступлений украинцев за 5 февраля

В первый официальный день соревнований украинские спортсмены могут посоревноваться за две медали.

В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине будут разыграны первые награды.

Украина успела стартовать на Олимпиаде еще до торжественной церемонии открытия, однако именно 5 февраля официально является первым соревновательным днем Игр в столице Поднебесной.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких видах спорта посоревнуются украинцы 5 февраля.

В этот день Украина будет представлена в четырех видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, санном спорте и прыжках с трамплина. В свою очередь, награды будут разыгрываться только в лыжных гонкках (скиатлон) и биатлоне (смешанная эстафета).

Главная надежда Украины - биатлонная смешанная эстафета, где от "сине-желтых" будут бежать: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Начало - в 11:00 по киевскому времени.

Расписание выступлений украинцев в первый соревновательный день Олимпиады-2022 (5 февраля)

09:45. Лыжные гонки: женщины, скиатлон (Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева)

11:00. Биатлон: смешанная эстафета (Валентина Семеренко - Юлия Джима - Артем Прима - Дмитрий Пидручный)

13:10. Санный спорт: мужчины, первые спуски (Андрей Мандзий, Антон Дукач)

13:15. Прыжки с трамплина: мужчины, квалификация (Евгений Марусяк, Антон Корчук)