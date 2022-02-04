Олимпийские игры-2022 - день 1: расписание и результаты выступлений украинцев за 5 февраля

В первый официальный день соревнований украинские спортсмены могут посоревноваться за две медали.
В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине будут разыграны первые награды.
Украина успела стартовать на Олимпиаде еще до торжественной церемонии открытия, однако именно 5 февраля официально является первым соревновательным днем Игр в столице Поднебесной.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких видах спорта посоревнуются украинцы 5 февраля.
В этот день Украина будет представлена в четырех видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, санном спорте и прыжках с трамплина. В свою очередь, награды будут разыгрываться только в лыжных гонкках (скиатлон) и биатлоне (смешанная эстафета).
Главная надежда Украины - биатлонная смешанная эстафета, где от "сине-желтых" будут бежать: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Начало - в 11:00 по киевскому времени.
Расписание выступлений украинцев в первый соревновательный день Олимпиады-2022 (5 февраля)
09:45. Лыжные гонки: женщины, скиатлон (Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева)
11:00. Биатлон: смешанная эстафета (Валентина Семеренко - Юлия Джима - Артем Прима - Дмитрий Пидручный)
13:10. Санный спорт: мужчины, первые спуски (Андрей Мандзий, Антон Дукач)
13:15. Прыжки с трамплина: мужчины, квалификация (Евгений Марусяк, Антон Корчук)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.