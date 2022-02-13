Олимпийские игры-2022 - день 10: расписание выступлений украинцев за 14 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в фигурном катании, бобслее и лыжной акробатике.
В понедельник, 14 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. К сожалению, пока медальная копилка нашей олимпийской сборной остается пустой, однако еще есть время, чтобы наверстать упущенное.
В этот день на старт должны выйти 5 представителей Украины. "Сине-желтые" выступят в трех видах спорта - фигурном катании, бобслее и фристайле (лыжная акробатика).
Отметим, что в лыжной акробитике точно выступит Ольга Полюк, а вот участие другой украинки Анастасии Новосад под вопросом. Ранее в Пекине Новосад сдала положительный тест на коронавирус, она будет допущена к соревнованиям только при наличии отрицательного теста.
Смотрите также: Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет
Всего же в десятый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны 4 комплекта медалей в четырех видах спорта.
ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 14 февраля.
Расписание выступлений украинцев в десятый соревновательный день Олимпиады-2022 (14 февраля)
03:15. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец (Александра Назарова / Максим Никитин)
03:30. Бобслей. Монобоб. Женщины. 3-й заезд (Лидия Гунько)
05:00. Бобслей. Монобоб. Женщины. 4-й заезд (Лидия Гунько)
09:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. Первая квалификация (Ольга Полюк, Анастасия Новосад - под вопросом)
13:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. Финал - если преодолеют квалификацию (Ольга Полюк, Анастасия Новосад - под вопросом)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.