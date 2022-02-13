Олимпийские игры-2022 - день 10: расписание выступлений украинцев за 14 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в фигурном катании, бобслее и лыжной акробатике.

В понедельник, 14 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. К сожалению, пока медальная копилка нашей олимпийской сборной остается пустой, однако еще есть время, чтобы наверстать упущенное.

В этот день на старт должны выйти 5 представителей Украины. "Сине-желтые" выступят в трех видах спорта - фигурном катании, бобслее и фристайле (лыжная акробатика).

Отметим, что в лыжной акробитике точно выступит Ольга Полюк, а вот участие другой украинки Анастасии Новосад под вопросом. Ранее в Пекине Новосад сдала положительный тест на коронавирус, она будет допущена к соревнованиям только при наличии отрицательного теста.

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Всего же в десятый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны 4 комплекта медалей в четырех видах спорта.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 14 февраля.

Расписание выступлений украинцев в десятый соревновательный день Олимпиады-2022 (14 февраля)

03:15. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец (Александра Назарова / Максим Никитин)

03:30. Бобслей. Монобоб. Женщины. 3-й заезд (Лидия Гунько)

05:00. Бобслей. Монобоб. Женщины. 4-й заезд (Лидия Гунько)

09:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. Первая квалификация (Ольга Полюк, Анастасия Новосад - под вопросом)

13:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. Финал - если преодолеют квалификацию (Ольга Полюк, Анастасия Новосад - под вопросом)