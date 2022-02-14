Олимпийские игры-2022 - день 11: расписание выступлений украинцев за 15 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в биатлонной эстафете.

Во вторник, 15 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. К сожалению, пока медальная копилка нашей олимпийской сборной пуста, однако надежды хотя бы на одну медаль еще остаются.

В этот день на старт выйдут 9 представителей Украины. "Сине-желтые" выступят в четырех видах спорта - биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле (лыжная акробатика).

Смотрите также: Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет

Всего же в одиннадцатый соревновательный день Олимпиады в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 15 февраля.

Расписание выступлений украинцев в 11-й соревновательный день Олимпиады-2022 (15 февраля)

08:30. Биатлон. Командные состязания. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины: сборная Украины (Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный)

09:00. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Прыжки с трамплина. Мужчины. Пробный этап (Дмитрий Мазурчук)

10:00. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Прыжки с трамплина. Мужчины. Соревновательный этап (Дмитрий Мазурчук)

12:00. Фигурное катание. Короткая программа. Женщины (Анастасия Шаботова)

13:00. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Лыжная гонка. Мужчины. Соревновательный этап (Дмитрий Мазурчук)

13:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Первая квалификация (Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк)