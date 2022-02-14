Олимпийские игры-2022 - день 11: расписание выступлений украинцев за 15 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в биатлонной эстафете.
Во вторник, 15 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. К сожалению, пока медальная копилка нашей олимпийской сборной пуста, однако надежды хотя бы на одну медаль еще остаются.
В этот день на старт выйдут 9 представителей Украины. "Сине-желтые" выступят в четырех видах спорта - биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле (лыжная акробатика).
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Всего же в одиннадцатый соревновательный день Олимпиады в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта.
ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 15 февраля.
Расписание выступлений украинцев в 11-й соревновательный день Олимпиады-2022 (15 февраля)
08:30. Биатлон. Командные состязания. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины: сборная Украины (Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный)
09:00. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Прыжки с трамплина. Мужчины. Пробный этап (Дмитрий Мазурчук)
10:00. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Прыжки с трамплина. Мужчины. Соревновательный этап (Дмитрий Мазурчук)
12:00. Фигурное катание. Короткая программа. Женщины (Анастасия Шаботова)
13:00. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Лыжная гонка. Мужчины. Соревновательный этап (Дмитрий Мазурчук)
13:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Первая квалификация (Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.