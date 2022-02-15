Олимпийские игры-2022 - день 12: расписание выступлений украинцев за 16 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в биатлоне и лыжной акробатике.

В среду, 16 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. "Сине-желтая" команда все еще без медалей на текущих соревнованиях, а времени исправить печальное положение остается все меньше.

В этот день на старт выйдут 10 представителей Украины. "Сине-желтые" выступят в пяти видах спорта: горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне, фристайле (лыжная акробатика) и шорт-треке.

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Всего же в двенадцатый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны восемь комплектов медалей в пяти видах спорта.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 16 февраля.

Расписание выступлений украинцев в 12-й соревновательный день Олимпиады-2022 (16 февраля)

04:15. Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины. 1-й этап (Иван Ковбаснюк)

09:15. Лыжные гонки. Командный спринт. Женщины. Полуфинал (Юлия Кроль, Марина Анцибор)

09:45. Биатлон. Эстафета 4х6 км. Женщины. Сборная Украины (Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк)

13:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Финал (Александр Абраменко, Александр Окипнюк)

13:30. Шорт-трек. 1500 м. Четвертьфинал (Ульяна Дуброва)