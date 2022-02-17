Олимпийские игры-2022 - день 14: расписание выступлений украинцев за 18 февраля

В этот день "сине-желтые" поборятся за медали в биатлоне.
В пятницу, 18 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
16 февраля "сине-желтая" команда наконец-то завоевала первую медаль на текущих соревнованиях - фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике. А вот 17 февраля украинская сборная не была представлена на Играх в столице Китая, однако 18 февраля мы снова имеем за кого болеть.
В этот день на старт выйдут три представителя Украины. Все они выступят в одном виде спорта - биатлоне, соревновательная программа которого в Пекине-2022 завершится гонками с массовым стартом.
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Всего же в 14-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей в трех видах спорта.
ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в Поднебесной 18 февраля.
Расписание выступлений украинцев в 14-й соревновательный день Олимпиады-2022 (18 февраля)
09:00. Биатлон. Масс-старт. 12,5 км. Женщины (Юлия Джима)
11 часов. Биатлон. Масс-старт. 15 км. Мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.