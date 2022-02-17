Олимпийские игры-2022 - день 14: расписание выступлений украинцев за 18 февраля

В этот день "сине-желтые" поборятся за медали в биатлоне.

В пятницу, 18 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

16 февраля "сине-желтая" команда наконец-то завоевала первую медаль на текущих соревнованиях - фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике. А вот 17 февраля украинская сборная не была представлена на Играх в столице Китая, однако 18 февраля мы снова имеем за кого болеть.

В этот день на старт выйдут три представителя Украины. Все они выступят в одном виде спорта - биатлоне, соревновательная программа которого в Пекине-2022 завершится гонками с массовым стартом.

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Всего же в 14-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей в трех видах спорта.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в Поднебесной 18 февраля.

Расписание выступлений украинцев в 14-й соревновательный день Олимпиады-2022 (18 февраля)

09:00. Биатлон. Масс-старт. 12,5 км. Женщины (Юлия Джима)

11 часов. Биатлон. Масс-старт. 15 км. Мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима)