Олимпийские игры-2022 - день 2: расписание и результаты выступлений украинцев за 6 февраля

Олимпийские игры-2022 - день 2: расписание и результаты выступлений украинцев за 6 февраля

В этот день украинские спортсмены посоревнуются за медали в горнолыжном спорте и скиатлоне.

В воскресенье, 6 февраля, украинские спортсмены продолжат бороться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

На старт в столице Поднебесной выйдут 11 представителей Украины, выступающих в пяти видах спорта.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах посоревнуются украинцы 6 февраля.

Смотрите также: Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет

В этот день Украина будет представлена в лыжных гонках, санном спорте, прыжках с трамплина, горнолыжном спорте и фигурном катании. В свою очередь, за награды "сине-желтые" имеют шансы посоревноваться в горнолыжном спорте и лыжных гонках (скиатлон).

Расписание выступлений украинцев во второй соревновательный день Олимпиады-2022 (6 февраля)

02:00. Санный спорт: женщины, 5-й тренировочный заезд (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая)

03:30. Фигурное катание: женщины, командные соревнования, короткая программа (Анастасия Шаботова)

03:45. Санный спорт: женщины, 6-й тренировочный заезд (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая)

05:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины, финал (Иван Ковбаснюк)

09:00. Лыжные гонки: мужчины, скиатлон (Алексей Красовский, Руслан Перехода)

09:06. Санный спорт: двойки, мужчины, 1-й тренировочный заезд: (Игорь Стахов / Андрей Лисецкий)

10:24. Санный спорт: двойки, мужчины, 2-й тренировочный заезд: (Игорь Стахов / Андрей Лисецкий)

12:00. Прыжки с трамплина: индивидуальное первенство, пробный этап (Евгений Марусяк)

13:00. Прыжки с трамплина: индивидуальное первенство, первый этап (Евгений Марусяк)

13:30. Санный спорт: мужчины, 3-й заезд, финал (Антон Дукач, Андрей Мандзий)