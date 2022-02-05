Олимпийские игры-2022 - день 2: расписание и результаты выступлений украинцев за 6 февраля

В этот день украинские спортсмены посоревнуются за медали в горнолыжном спорте и скиатлоне.
В воскресенье, 6 февраля, украинские спортсмены продолжат бороться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
На старт в столице Поднебесной выйдут 11 представителей Украины, выступающих в пяти видах спорта.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах посоревнуются украинцы 6 февраля.
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В этот день Украина будет представлена в лыжных гонках, санном спорте, прыжках с трамплина, горнолыжном спорте и фигурном катании. В свою очередь, за награды "сине-желтые" имеют шансы посоревноваться в горнолыжном спорте и лыжных гонках (скиатлон).
Расписание выступлений украинцев во второй соревновательный день Олимпиады-2022 (6 февраля)
02:00. Санный спорт: женщины, 5-й тренировочный заезд (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая)
03:30. Фигурное катание: женщины, командные соревнования, короткая программа (Анастасия Шаботова)
03:45. Санный спорт: женщины, 6-й тренировочный заезд (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая)
05:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины, финал (Иван Ковбаснюк)
09:00. Лыжные гонки: мужчины, скиатлон (Алексей Красовский, Руслан Перехода)
09:06. Санный спорт: двойки, мужчины, 1-й тренировочный заезд: (Игорь Стахов / Андрей Лисецкий)
10:24. Санный спорт: двойки, мужчины, 2-й тренировочный заезд: (Игорь Стахов / Андрей Лисецкий)
12:00. Прыжки с трамплина: индивидуальное первенство, пробный этап (Евгений Марусяк)
13:00. Прыжки с трамплина: индивидуальное первенство, первый этап (Евгений Марусяк)
13:30. Санный спорт: мужчины, 3-й заезд, финал (Антон Дукач, Андрей Мандзий)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.