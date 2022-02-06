Олимпийские игры-2022 - день 3: расписание и результаты выступлений украинцев за 7 февраля

Олимпийские игры-2022 - день 3: расписание и результаты выступлений украинцев за 7 февраля

В этот день украинские спортсмены посоревнуются за медали в 4 дисциплинах.

В понедельник, 7 февраля, украинские спортсмены продолжат бороться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В этот день Украина будет представлена в горнолыжном спорте, скелетоне, санном спорте и биатлоне.

На старт в столице Поднебесной выйдут 10 представителей Украины, которые выступят в 4 видах спорта.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 7 февраля.

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Отметим, что всего 7 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют девять комплектов медалей.

Результаты выступлений украинцев в третий соревновательный день Олимпиады-2022 (7 февраля)

03:30. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Женщины. 1-й заезд (Анастасия Шепиленко)

06:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Финал (Иван Ковбаснюк)

06:25. Скелетон. Мужчины, Официальная тренировка. 1-й этап (Владислав Гераскевич)

после завершения первого этапа - Мужчины. Официальная тренировка. 2-й этап (Владислав Гераскевич)

10:00. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 3-й тренировочный заезд (Игорь Стахов / Андрей Лисецкий)

11:00. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины (Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко)

11:20. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 4-й тренировочный заезд (Игорь Стахов/Андрей Лисецкий)

13:50. Санный спорт. Женщины. 1-я попытка (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая)