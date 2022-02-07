Олимпийские игры-2022 - день 4: расписание и результаты выступлений украинцев за 8 февраля

В этот день украинские спортсмены посоревнуются за медали в горнолыжном спорте и биатлоне.
Во вторник, 8 февраля, украинские спортсмены продолжат бороться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
8 февраля на старт в столице Поднебесной выйдут 15 представителей сине-желтой команды. В этот день Украина будет представлена в фигурном катании, санном спорте, сноуборде, горнолыжном спорте, скелетоне, лыжных гонках и биатлоне.
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Всего же в четвертый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны десять комплектов наград.
ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 8 февраля.
Результаты выступлений украинцев в четвертый соревновательный день Олимпиады-2022 (8 февраля)
03:15. Фигурное катание. Короткая программа. Мужчины (Иван Шмуратко)
03:30. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 5-й тренировочный заезд (Игорь Стахов / Андрей Лысецкий)
04:40. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификационный заезд (Аннамари Данча)
04:50. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 6-й тренировочный заезд (Игорь Стахов / Андрей Лысецкий)
05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Финал (Иван Ковбаснюк)
09:20. Скелетон. Мужчины. Официальная тренировка. 3-й этап (Владислав Гераскевич)
после завершения третьего этапа - Мужчины. Официальная тренировка. 4-й этап (Владислав Гераскевич)
10:00. Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Женщины. Квалификация (Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех)
10:30. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал)
10:50. Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Мужчины. Квалификация (Алексей Красовский, Руслан Перехода)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.