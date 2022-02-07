Олимпийские игры-2022 - день 4: расписание и результаты выступлений украинцев за 8 февраля

Олимпийские игры-2022 - день 4: расписание и результаты выступлений украинцев за 8 февраля

В этот день украинские спортсмены посоревнуются за медали в горнолыжном спорте и биатлоне.

Во вторник, 8 февраля, украинские спортсмены продолжат бороться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

8 февраля на старт в столице Поднебесной выйдут 15 представителей сине-желтой команды. В этот день Украина будет представлена в фигурном катании, санном спорте, сноуборде, горнолыжном спорте, скелетоне, лыжных гонках и биатлоне.

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Всего же в четвертый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны десять комплектов наград.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 8 февраля.

Результаты выступлений украинцев в четвертый соревновательный день Олимпиады-2022 (8 февраля)

03:15. Фигурное катание. Короткая программа. Мужчины (Иван Шмуратко)

03:30. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 5-й тренировочный заезд (Игорь Стахов / Андрей Лысецкий)

04:40. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификационный заезд (Аннамари Данча)

04:50. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 6-й тренировочный заезд (Игорь Стахов / Андрей Лысецкий)

05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Финал (Иван Ковбаснюк)

09:20. Скелетон. Мужчины. Официальная тренировка. 3-й этап (Владислав Гераскевич)

после завершения третьего этапа - Мужчины. Официальная тренировка. 4-й этап (Владислав Гераскевич)

10:00. Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Женщины. Квалификация (Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех)

10:30. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал)

10:50. Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Мужчины. Квалификация (Алексей Красовский, Руслан Перехода)