Олимпийские игры-2022 - день 5: расписание выступлений украинцев за 9 февраля

Олимпийские игры-2022 - день 5: расписание выступлений украинцев за 9 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в горных лыжах, лыжном двоеборье и санном спорте.

В среду, 9 февраля, украинские спортсмены продолжат бороться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

9 февраля на старт в столице Поднебесной выйдут 7 представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина будет представлена в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, санном спорте и скелетоне,

Смотрите также: Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет

Всего же в пятый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 9 февраля.

Расписание выступлений украинцев в пятый соревновательный день Олимпиады-2022 (9 февраля)

03:30. Санный спорт. Командные состязания. Мужчины. Тренировка (Антон Дукач)

04:14. Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 1-й заезд (Анастасия Шепиленко)

04:30. Горнолыжный спорт. Горнолыжная комбинация. Мужчины. Скоростной спуск. 1-я тренировка: (Иван Ковбаснюк)

09:00. Лыжное двоеборье. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство Гундерсена 10 км и обычный трамплин. Пробный этап (Дмитрий Мазурчук)

09:20. Скелетон. Мужчины. Официальная тренировка. 5-й этап: (Владислав Гераскевич)

после завершения 5-го этапа - Мужчины. Официальная тренировка. 6-й этап (Владислав Гераскевич)

10:00. Лыжное двоеборье. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство Гундерсена 10 км и обычный трамплин: (Дмитрий Мазурчук)

14:20. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 1-я попытка: (Игорь Стахов / Андрей Лысецкий)