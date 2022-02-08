Олимпийские игры-2022 - день 5: расписание выступлений украинцев за 9 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в горных лыжах, лыжном двоеборье и санном спорте.
В среду, 9 февраля, украинские спортсмены продолжат бороться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
9 февраля на старт в столице Поднебесной выйдут 7 представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина будет представлена в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, санном спорте и скелетоне,
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Всего же в пятый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград.
ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 9 февраля.
Расписание выступлений украинцев в пятый соревновательный день Олимпиады-2022 (9 февраля)
03:30. Санный спорт. Командные состязания. Мужчины. Тренировка (Антон Дукач)
04:14. Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 1-й заезд (Анастасия Шепиленко)
04:30. Горнолыжный спорт. Горнолыжная комбинация. Мужчины. Скоростной спуск. 1-я тренировка: (Иван Ковбаснюк)
09:00. Лыжное двоеборье. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство Гундерсена 10 км и обычный трамплин. Пробный этап (Дмитрий Мазурчук)
09:20. Скелетон. Мужчины. Официальная тренировка. 5-й этап: (Владислав Гераскевич)
после завершения 5-го этапа - Мужчины. Официальная тренировка. 6-й этап (Владислав Гераскевич)
10:00. Лыжное двоеборье. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство Гундерсена 10 км и обычный трамплин: (Дмитрий Мазурчук)
14:20. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 1-я попытка: (Игорь Стахов / Андрей Лысецкий)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.