Олимпийские игры-2022 – день 6: расписание и результаты выступлений украинцев за 10 февраля

В этот день украинские спортсмены сразятся за медали в фигурном катании, лыжных гонках, фристайле и санном спорте.
В четверг, 10 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Так, в этот день на старт выйдут десять представителей "сине-желтых" и две команды примут участие в коллективных соревнованиях. Украинская команда поборется за медали в фигурном катании, лыжных гонках, фристайле и санном спорте.
Всего же в шестой соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны восемь комплектов наград в семи видах спорта.
ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 10 февраля.
Расписание и результаты выступлений украинцев в шестой соревновательный день Олимпиады-2022 (10 февраля)
3:30 Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа (Иван Шмуратко)
3:30 Скелетон. Мужчины. 1-й раунд ( Владислав Гераскевич )
5:00 2-й раунд
4:30 Горнолыжный спорт (комбинация). Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк)
9:00 Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль 10 км (Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех)
11:55 Бобслей. Женщины. Монобоб. Официальная тренировка. 1-й заезд (Лидия Гунько)
вторая официальная тренировка состоится после первой попытки
12:00 Прыжки с трамплина (большой). Мужчины. Вторая официальная тренировка (Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк)
13:00 Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Первый финал ( Украина )
13:50 второй финал
15:30 Санный спорт. Командные состязания. Эстафета (Украина)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.