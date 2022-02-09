Олимпийские игры-2022 – день 6: расписание и результаты выступлений украинцев за 10 февраля

Олимпийские игры-2022 – день 6: расписание и результаты выступлений украинцев за 10 февраля

В этот день украинские спортсмены сразятся за медали в фигурном катании, лыжных гонках, фристайле и санном спорте.

В четверг, 10 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, в этот день на старт выйдут десять представителей "сине-желтых" и две команды примут участие в коллективных соревнованиях. Украинская команда поборется за медали в фигурном катании, лыжных гонках, фристайле и санном спорте.

Всего же в шестой соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны восемь комплектов наград в семи видах спорта.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 10 февраля.

Расписание и результаты выступлений украинцев в шестой соревновательный день Олимпиады-2022 (10 февраля)

3:30 Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа (Иван Шмуратко)

3:30 Скелетон. Мужчины. 1-й раунд ( Владислав Гераскевич )

5:00 2-й раунд

4:30 Горнолыжный спорт (комбинация). Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк)

9:00 Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль 10 км (Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех)

11:55 Бобслей. Женщины. Монобоб. Официальная тренировка. 1-й заезд (Лидия Гунько)

вторая официальная тренировка состоится после первой попытки

12:00 Прыжки с трамплина (большой). Мужчины. Вторая официальная тренировка (Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк)

13:00 Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Первый финал ( Украина )

13:50 второй финал

15:30 Санный спорт. Командные состязания. Эстафета (Украина)