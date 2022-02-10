Олимпийские игры-2022 - день 7: расписание выступлений украинцев за 11 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и скелетоне.
В пятницу, 11 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
В этот день на старт выйдут 12 представителей Украины. "Сине-желтые" будут выступать в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, бобслее, а также шорт-треке, в котором Украина дебютирует на зимних Олимпиадах.
Всего же в седьмой соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей в семи видах спорта.
ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 11 февраля.
Расписание выступлений украинцев в седьмой соревновательный день Олимпиады-2022 (11 февраля)
05:00. Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины (Анастасия Шепиленко)
09:00. Лыжные гонки. Классический стиль. 15 км. Мужчины (Руслан Перехода, Алексей Красовский)
11 часов. Биатлон. Спринт. 7,5 км. Женщины (Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина)
11:10. Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 3-й заезд (Лидия Гунько)
после завершения 3-го заезда - Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 4-й заезд (Лидия Гунько)
11:45. Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Пробный квалификационный этап (Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк)
13:00. Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Квалификационный этап (Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк)
13:18. Шорт-трек . 500 м. Мужчины. 3-й забег (Олег Гандей)
14:20. Скелетон. Мужчины. 3-й этап (Владислав Гераскевич)
15:55. Скелетон. Мужчины. 4-й этап (Владислав Гераскевич)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.