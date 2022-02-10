Олимпийские игры-2022 - день 7: расписание выступлений украинцев за 11 февраля

Олимпийские игры-2022 - день 7: расписание выступлений украинцев за 11 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и скелетоне.

В пятницу, 11 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В этот день на старт выйдут 12 представителей Украины. "Сине-желтые" будут выступать в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, бобслее, а также шорт-треке, в котором Украина дебютирует на зимних Олимпиадах.

Всего же в седьмой соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей в семи видах спорта.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 11 февраля.

Расписание выступлений украинцев в седьмой соревновательный день Олимпиады-2022 (11 февраля)

05:00. Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины (Анастасия Шепиленко)

09:00. Лыжные гонки. Классический стиль. 15 км. Мужчины (Руслан Перехода, Алексей Красовский)

11 часов. Биатлон. Спринт. 7,5 км. Женщины (Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина)

11:10. Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 3-й заезд (Лидия Гунько)

после завершения 3-го заезда - Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 4-й заезд (Лидия Гунько)

11:45. Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Пробный квалификационный этап (Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк)

13:00. Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Квалификационный этап (Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк)

13:18. Шорт-трек . 500 м. Мужчины. 3-й забег (Олег Гандей)

14:20. Скелетон. Мужчины. 3-й этап (Владислав Гераскевич)

15:55. Скелетон. Мужчины. 4-й этап (Владислав Гераскевич)