Олимпийские игры-2022 - день 8: расписание выступлений украинцев за 12 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании.
В субботу, 12 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
В этот день на старт выйдут 13 представителей Украины. "Сине-желтые" выступят в бобслее, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина и фигурном катании.
Всего же в восьмой соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей.
ТСН Проспорт предлагает следить за выступлениями украинцев на Играх в столице Китая 12 февраля.
Расписание выступлений украинцев в восьмой соревновательный день Олимпиады-2022 (12 февраля)
04:10. Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 5-й заезд (Лидия Гунько)
после завершения 5-го заезда в Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 6-й заезд (Лидия Гунько)
09:00. Лыжная гонка. Командные состязания. Эстафета 4х5 км. Женщины (сборная Украины)
11:00 Биатлон. Спринт. 10 км. Мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал)
12:00 Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Пробный этап (Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк)
13:00. Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Основной этап (Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк)
13:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец (Александра Назарова / Максим Никитин)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.