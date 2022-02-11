Олимпийские игры-2022 - день 8: расписание выступлений украинцев за 12 февраля

Олимпийские игры-2022 - день 8: расписание выступлений украинцев за 12 февраля

В этот день украинские спортсмены поборются за медали в лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании.

В субботу, 12 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В этот день на старт выйдут 13 представителей Украины. "Сине-желтые" выступят в бобслее, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина и фигурном катании.

Всего же в восьмой соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей.

ТСН Проспорт предлагает следить за выступлениями украинцев на Играх в столице Китая 12 февраля.

Расписание выступлений украинцев в восьмой соревновательный день Олимпиады-2022 (12 февраля)

04:10. Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 5-й заезд (Лидия Гунько)

после завершения 5-го заезда в Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 6-й заезд (Лидия Гунько)

09:00. Лыжная гонка. Командные состязания. Эстафета 4х5 км. Женщины (сборная Украины)

11:00 Биатлон. Спринт. 10 км. Мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал)

12:00 Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Пробный этап (Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк)

13:00. Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Основной этап (Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк)

13:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец (Александра Назарова / Максим Никитин)