Олимпийские игры-2022 - день 9: расписание выступлений украинцев за 13 февраля

Олимпийские игры-2022 - день 9: расписание выступлений украинцев за 13 февраля

В этот день украинские спортсмены посоревнуются за медали в биатлоне.

В воскресенье, 13 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. К сожалению, пока медальная копилка нашей олимпийской сборной остается пустой.

В этот день на старт выйдут 7 представителей Украины. "Сине-желтые" выступят только в двух видах спорта - бобслее (женском монобобе) и биатлоне.

Всего же в девятый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей в пяти видах спорта.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 13 февраля.

Расписание выступлений украинцев в девятый соревновательный день Олимпиады-2022 (13 февраля)

03:30. Бобслей. Монобоб. Женщины. 1-й заезд (Лидия Гунько)

05:00. Бобслей. Монобоб. Женщины. 2-й заезд (Лидия Гунько)

11:00. Биатлон. Гонка преследования. 10 км. Женщины (Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко)

12:45. Биатлон. Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко)