Олимпийские игры-2022 - день 9: расписание выступлений украинцев за 13 февраля

В этот день украинские спортсмены посоревнуются за медали в биатлоне.
В воскресенье, 13 февраля, украинские спортсмены продолжат сражаться за награды на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. К сожалению, пока медальная копилка нашей олимпийской сборной остается пустой.
В этот день на старт выйдут 7 представителей Украины. "Сине-желтые" выступят только в двух видах спорта - бобслее (женском монобобе) и биатлоне.
Всего же в девятый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей в пяти видах спорта.
ТСН Проспорт рассказывает о результатах украинцев на Играх в столице Китая 13 февраля.
Расписание выступлений украинцев в девятый соревновательный день Олимпиады-2022 (13 февраля)
03:30. Бобслей. Монобоб. Женщины. 1-й заезд (Лидия Гунько)
05:00. Бобслей. Монобоб. Женщины. 2-й заезд (Лидия Гунько)
11:00. Биатлон. Гонка преследования. 10 км. Женщины (Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко)
12:45. Биатлон. Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко)
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
- В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.