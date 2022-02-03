Олимпийские игры-2022: где и когда смотреть торжественную церемонию открытия

Олимпийские игры-2022: где и когда смотреть торжественную церемонию открытия

XXIV зимняя Олимпиада состоится с 4-го по 20 февраля в Пекине.

В пятницу, 4 февраля, в китайской столице Пекине начнутся зимние Олимпийские игры-2022. Традиционно перед стартом соревнований запланирована торжественная церемония открытия Олимпиады.

Мероприятие состоится на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо". Именно он являлся главной ареной летних Олимпийских игр-2008.

Режиссером церемонии открытия является 71-летний Чжан Имоу, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотого медведя" Берлинале.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине начнется в 13:55 по киевскому времени. На территории Украины мероприятие в прямом эфире будет транслировать телеканал UA: Перший и сайт Суспильне Спорт.

Текстовая онлайн-трансляция церемонии открытия Игр-2022 с яркими фотографиями и видео будет доступна на нашем сайте.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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