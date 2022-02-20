Олимпийские игры-2022: где и когда смотреть торжественную церемонию закрытия

Олимпийские игры-2022: где и когда смотреть торжественную церемонию закрытия

Соревнования в столице Поднебесной продолжались с 4-го по 20 февраля.

В воскресенье, 20 февраля, определились последние чемпионы и призеры зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Традиционно по завершении соревнований состоится официальная церемония закрытия.

Мероприятие состоится на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо". Он был главной ареной как летних Игр-2008, так и зимней Олимпиады-2022.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине начнется в 14:00 по киевскому времени. На территории Украины мероприятие в прямом эфире будет транслировать телеканал UA: Перший и сайт Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что на церемонии закрытия Игр-2022 флаг Украины будет нести опытная биатлонистка и олимпийская чемпионка-2014 Елена Билосюк.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходили с 4-го по 20 февраля 2022 года. Спортсмены соревновались в семи видах спорта (15 дисциплин). Всего разыграли 109 комплектов медалей.

В столице Поднебесной честь Украины защищали 45 спортсменов в 12 дисциплинах, однако завоевать медаль удалось только одному из них. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

в личном турнире по лыжной акробатике. В итоге Украина с одной серебряной наградой заняла 25-е место в итоговом медальном зачете Олимпиады-2022.

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