Олимпийские игры-2022: итоги соревнований по биатлону в Пекине, все медалисты

Олимпийские игры-2022: итоги соревнований по биатлону в Пекине, все медалисты

Наибольшее количество наград выиграли норвежцы.

В пятницу, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине завершился биатлонный турнир. Последними олимпийскими чемпионами в биатлоне стали француженка Жюстин Бреза-Буше и норвежец Йоханнес Бьо, выигравшие гонки с массовым стартом.

Всего в столице Китая биатлонисты разыграли 11 комплектов наград в шести дисциплинах. ТСН Проспорт подводит итоги соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022.

Медальный зачет Олимпиады-2022 (биатлон)

Победу в неофициальном медальном зачете биатлонных гонок одержала команда Норвегии - 14 наград (6 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых. Второе место заняла Франция - 7 медалей (3-4-0). Замкнула топ-3 Швеция с 4 наградами (1-3-0).

Украинская сборная по биатлону, к сожалению, завершила ОИ-2022 с пустой медальной копилкой.

1. Норвегия: 6 золотых - 2 серебряные - 6 бронзовых медалей

6 золотых - 2 серебряные - 6 бронзовых медалей 2. Франция: 3-4-0

3-4-0 3. Швеция: 1-3-0

1-3-0 4. Германия: 1-0-1

1-0-1 5. ОКР : 0-1-3

: 0-1-3 6. Беларусь: 0-1-0

0-1-0 7. Италия: 0-0-1

Все медалисты Олимпиады-2022 (биатлон)

Мужчины

Индивидуальная гонка: 1. Кантен Фийон-Майе (Франция), 2. Антон Смольский (Беларусь), 3. Йоханнес Бьо (Норвегия)

1. Кантен Фийон-Майе (Франция), 2. Антон Смольский (Беларусь), 3. Йоханнес Бьо (Норвегия) Спринт: 1. Йоханнес Бьо (Норвегия), 2. Кантен Фийон-Майе (Франция), 3. Тарьей Бьо (Норвегия)

1. Йоханнес Бьо (Норвегия), 2. Кантен Фийон-Майе (Франция), 3. Тарьей Бьо (Норвегия) Гонка преследования: 1. Кантен Фийон-Майе (Франция), 2. Тарьей Бьо (Норвегия), 3. Эдуард Латипов (ОКР)

1. Кантен Фийон-Майе (Франция), 2. Тарьей Бьо (Норвегия), 3. Эдуард Латипов (ОКР) Эстафета: 1. Норвегия, 2. Франция, 3. ОКР

1. Норвегия, 2. Франция, 3. ОКР Масс-старт: 1. Йоханнес Бьо (Норвегия), 2. Мартин Понсилуома (Швеция), 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Женщины

Индивидуальная гонка: 1. Дениз Херрманн (Германия); 2. Анаис Шевалье-Буше (Франция); 3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

1. Дениз Херрманн (Германия); 2. Анаис Шевалье-Буше (Франция); 3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) Спринт: 1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия), 2. Эльвира Эберг (Швеция), 3. Доротея Вирер (Италия)

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия), 2. Эльвира Эберг (Швеция), 3. Доротея Вирер (Италия) Гонка преследования: 1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия), 2. Эльвира Эберг (Швеция), 3. Тирил Экхофф (Норвегия)

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия), 2. Эльвира Эберг (Швеция), 3. Тирил Экхофф (Норвегия) Эстафета: 1. Швеция, 2. ОКР, 3. Германия

1. Швеция, 2. ОКР, 3. Германия Масс-старт: 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция), 2. Тирил Экхофф (Норвегия), 3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

Смешанные соревнования

Смешанная эстафета: 1. Норвегия, 2. Франция, 3. ОКР

Результаты украинских биатлонистов на Олимпиаде-2022 (топ-30)

7-е место: Юлия Джима (масс-старт)

Юлия Джима (масс-старт) 8-е место: Юлия Джима (спринт)

Юлия Джима (спринт) 10-е место: Юлия Джима (индивидуальная гонка)

Юлия Джима (индивидуальная гонка) 11-е место: Ирина Петренко (индивидуальная гонка)

Ирина Петренко (индивидуальная гонка) 13-е место: Дмитрий Пидручный (спринт, гонка преследования), Юлия Джима (гонка преследования)

Дмитрий Пидручный (спринт, гонка преследования), Юлия Джима (гонка преследования) 15-е место: Артем Прима (спринт)

Артем Прима (спринт) 18-е место: Дмитрий Пидручный (индивидуальная гонка), Артем Прима (гонка преследования)

Дмитрий Пидручный (индивидуальная гонка), Артем Прима (гонка преследования) 23-е место: Антон Дудченко (гонка преследования)

Антон Дудченко (гонка преследования) 24-е место: Анастасия Меркушина (спринт), Дмитрий Пидручный (масс-старт)

Анастасия Меркушина (спринт), Дмитрий Пидручный (масс-старт) 25-е место: Анастасия Меркушина (гонка преследования)

Анастасия Меркушина (гонка преследования) 28-е место: Артем Прима (масс-старт)

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