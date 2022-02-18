Олимпийские игры-2022: итоги соревнований по биатлону в Пекине, все медалисты

Наибольшее количество наград выиграли норвежцы.
В пятницу, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине завершился биатлонный турнир. Последними олимпийскими чемпионами в биатлоне стали француженка Жюстин Бреза-Буше и норвежец Йоханнес Бьо, выигравшие гонки с массовым стартом.
Всего в столице Китая биатлонисты разыграли 11 комплектов наград в шести дисциплинах. ТСН Проспорт подводит итоги соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022.
Медальный зачет Олимпиады-2022 (биатлон)
Победу в неофициальном медальном зачете биатлонных гонок одержала команда Норвегии - 14 наград (6 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых. Второе место заняла Франция - 7 медалей (3-4-0). Замкнула топ-3 Швеция с 4 наградами (1-3-0).
Украинская сборная по биатлону, к сожалению, завершила ОИ-2022 с пустой медальной копилкой.
- 1. Норвегия: 6 золотых - 2 серебряные - 6 бронзовых медалей
- 2. Франция: 3-4-0
- 3. Швеция: 1-3-0
- 4. Германия: 1-0-1
- 5. ОКР : 0-1-3
- 6. Беларусь: 0-1-0
- 7. Италия: 0-0-1
Все медалисты Олимпиады-2022 (биатлон)
Мужчины
- Индивидуальная гонка: 1. Кантен Фийон-Майе (Франция), 2. Антон Смольский (Беларусь), 3. Йоханнес Бьо (Норвегия)
- Спринт: 1. Йоханнес Бьо (Норвегия), 2. Кантен Фийон-Майе (Франция), 3. Тарьей Бьо (Норвегия)
- Гонка преследования: 1. Кантен Фийон-Майе (Франция), 2. Тарьей Бьо (Норвегия), 3. Эдуард Латипов (ОКР)
- Эстафета: 1. Норвегия, 2. Франция, 3. ОКР
- Масс-старт: 1. Йоханнес Бьо (Норвегия), 2. Мартин Понсилуома (Швеция), 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
Женщины
- Индивидуальная гонка: 1. Дениз Херрманн (Германия); 2. Анаис Шевалье-Буше (Франция); 3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)
- Спринт: 1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия), 2. Эльвира Эберг (Швеция), 3. Доротея Вирер (Италия)
- Гонка преследования: 1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия), 2. Эльвира Эберг (Швеция), 3. Тирил Экхофф (Норвегия)
- Эстафета: 1. Швеция, 2. ОКР, 3. Германия
- Масс-старт: 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция), 2. Тирил Экхофф (Норвегия), 3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)
Смешанные соревнования
- Смешанная эстафета: 1. Норвегия, 2. Франция, 3. ОКР
Результаты украинских биатлонистов на Олимпиаде-2022 (топ-30)
- 7-е место: Юлия Джима (масс-старт)
- 8-е место: Юлия Джима (спринт)
- 10-е место: Юлия Джима (индивидуальная гонка)
- 11-е место: Ирина Петренко (индивидуальная гонка)
- 13-е место: Дмитрий Пидручный (спринт, гонка преследования), Юлия Джима (гонка преследования)
- 15-е место: Артем Прима (спринт)
- 18-е место: Дмитрий Пидручный (индивидуальная гонка), Артем Прима (гонка преследования)
- 23-е место: Антон Дудченко (гонка преследования)
- 24-е место: Анастасия Меркушина (спринт), Дмитрий Пидручный (масс-старт)
- 25-е место: Анастасия Меркушина (гонка преследования)
- 28-е место: Артем Прима (масс-старт)
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