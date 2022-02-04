Олимпийские игры-2022: как шагала по стадиону сборная Украины на церемонии открытия (фото)

Знаменосцами были два спортсмена.
В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовала официальная церемония открытия Олимпийских игр-2022.
Одними из первых осуществить традиционный круг по стадиону отправилась сборная Украины. Как известно, знаменосцами на этом событии от "сине-желтых" являются олимпийский чемпион по фристайлу на ОИ-2018 в Пхенчхане Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.
Вашему вниманию фотографии того, как шагали по арене спортсмены "сине-желтых".
Отметим, в столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
- Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года;
- Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;
- Всего разыграют 109 комплектов медалей.
Добавим, что ТСН Проспорт проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия ОИ-2022.
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