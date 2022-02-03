Олимпийские игры-2022: онлайн-трансляция церемонии открытия

Начало - в 13:55 по киевскому времени.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры.

В них примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Они разыграют 109 комплектов медалей. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта.

Торжественная церемония открытия Олимпиады начнется 4 февраля в 13:55 по киевскому времени.

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ТСН Проспорт с яркими фотографиями и видео проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2022.