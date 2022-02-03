Олимпийские игры-2022: полное расписание всех соревнований в инфографике

XXIV зимняя Олимпиада продлится с 4-го по 20 февраля в Пекине.

4 февраля в Пекине стартуют Олимпийские игры-2022. Это крупнейшие в мире соревнования по зимним видам спорта, которые проводятся раз в четыре года. В них примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран.

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта.

Всего разыграют 109 комплектов медалей. Это на семь больше, чем в южнокорейском Пхенчхане-2018. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде.

Отметим, что в столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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