Олимпийские игры-2022: стал известен состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету

Олимпийские игры-2022: стал известен состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету

Это будет первая гонка в Пекине.

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на смешанную эстафету на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, по информации "Суспільне Спорт", от "сине-желтых" будут бежать: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Отмечается, что запасной в составе женской команды является Дарья Блашко. Замены еще можно производить, если возникнут форс-мажорные ситуации. Первоначально планировалось, что в состав украинской сборной на смешанную эстафету войдет капитан женской команды Елена Билосюк, но за несколько дней до старта Олимпийских игр она получила положительный тест на коронавирус.

Старт смешанной эстафеты состоится в 11 по киевскому времени.

На предыдущей зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Украина в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Подручного заняла седьмое место в смешанной эстафете.

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