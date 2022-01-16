Олимпийские игры-2022: все, что нужно знать о главных зимних соревнованиях планеты

Олимпийские игры-2022: все, что нужно знать о главных зимних соревнованиях планеты

Меньше месяца остается до старта XXIV зимней Олимпиады, которая состоится в Пекине.

4 февраля в китайской столице Пекине начнутся Олимпийские игры-2022.

Это крупнейшие в мире соревнования по зимним видам спорта, которые проводятся раз в четыре года. В них примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран.

Даты проведения зимней Олимпиады-2022

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Торжественная церемония открытия Олимпиады намечена на пятницу, 4 февраля. А церемония закрытия Игр запланирована на воскресенье, 20 февраля.

Правда, сами соревнования начнутся за два дня до официального открытия. 2 февраля стартуют предварительные раунды в керлинге, а 3 февраля - соревнования по хоккею и фристайлу.

В общей сложности соревнования на Олимпиаде-2022 продлятся 19 дней.

Программа Олимпийских игр-2022

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта.

Всего разыграют 109 комплектов медалей. Это на семь больше, чем в южнокорейском Пхенчхане-2018.

Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде.

Игры в Пекине станут наиболее сбалансированными в гендерном плане за всю историю - процент женщин, которые примут участие в Олимпиаде, увеличится с 41 до 45.

Также интересно, что на Олимпиаде-2022 впервые в истории выступит небинарный спортсмен. Небинарные люди – те, кто не идентифицирует себя ни с мужским, ни с женским полом.

Все виды спорта на Олимпиаде-2022

Биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.

Где будут проходить соревнования Олимпиады-2022

Столица Китая выиграла борьбу за право быть хозяйкой Олимпиады у крупнейшего города Казахстана - Алматы. В итоге Пекин обошел Алматы всего на 4 голоса.

Китайская столица станет первым городом, принявшим как летнюю (в 2008 году), так и зимнюю Олимпиаду.

Однако де-факто олимпийские соревнования будет принимать не только Пекин, но и китайские округа Яньцин и Чжанцзякоу.

Пекин: хоккей, фигурное катание, керлинг, шорт-трек, конькобежный спорт.

Яньцин: бобслей, санный спорт, скелетон и горные лыжи.

Чжянцзякоу (180 км от Пекина): лыжные гонки, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл, сноуборд.

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады состоятся на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо". Именно он был главной ареной Игр-2008.

Олимпийские символы Пекина-2022

Официальным талисманом зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине стала панда по имени Бин Дунь Дунь.

"Бин" с китайского переводится как "лед", но это слово также означает чистоту и силу. Дунь Дунь символизирует детей. Талисман олицетворяет силу тела и воли спортсменов, а также призван распространять олимпийский дух.

В основе эмблемы Олимпиады-2022 положен китайский иероглиф "зима". Верхняя часть эмблемы напоминает силуэт конькобежца, а нижняя - лыжника. Изображение посередине символизирует горные хребты Китая, лыжные трассы и катки, где спортсмены будут соревноваться во время Игр.

Официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр Пекина - "Вместе ради общего будущего".

Associated Press

Смогут ли зрители посетить Олимпиаду-2022

Из-за пандемии коронавируса на Олимпийские игры в Пекине не пустят иностранных болельщиков. А вот у местных поклонников спорта будет шанс увидеть соревнования своими глазами, однако это касается только жителей материковой части Китая.

Желающим попасть на трибуны придется соблюдать суровые требования для предотвращения распространения COVID-19, как и спортсменам, которые собираются выступить на Олимпиаде.

Антиковидные меры для спортсменов на Олимпиаде-2022

В Поднебесную свободно пустят только тех спортсменов, которые прошли полный курс вакцинации. Остальным придется отбывать 21-дневный карантин. Что касается вакцины, то здесь подойдет любая, одобренная ВОЗ или отдельно взятой страной.

В случае если спортсмену по определенным причинам нельзя прививаться от коронавируса, оргкомитет Игр рассмотрит вопрос его допуска к соревнованиям в индивидуальном порядке.

На Олимпиаде в Пекине спортсмены смогут передвигаться только в пределах специально созданного "пузыря", включающего олимпийский поселок и спортивные объекты.

Кроме того, атлетов, а также тренеров и персонал обязательно будут ежедневно тестировать на коронавирус.

Массовый бойкот Олимпиады-2022

Ряд стран объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

Первыми об этом заявили США. Вслед за американцами от посещения Олимпиады-2022 официальными лицами отказались Австралия, Великобритания, Канада, Австрия, Бельгия, Косово, Литва, Новая Зеландия и Япония.

США и другие западные страны обвиняют Пекин в заключении более миллиона уйгуров, одной из групп национальных меньшинств, большинство из которых составляют мусульмане, в центрах содержания под стражей в Синьцзяне. Некоторые бывшие заключенные утверждают, что их пытали, насиловали или подвергали насильственной стерилизации.

Ранее The Metro со ссылкой на источник BBC сообщало, что китайские власти испытывают на арестованных жителях уйгурского происхождения в Синьцзяне систему искусственного интеллекта, способную отдаленно определять эмоциональное состояние человека. Технологию уже протестировали по меньшей мере на пяти заключенных, привязанных к стульям за руки и лодыжки.

Пекин отрицает обвинения, заявляя, что лагеря являются центрами перевоспитания, предназначенными для борьбы с сепаратизмом и исламистским терроризмом.

В КНР решение США назвали "вопиющей политической провокацией" и "серьезной оскорблением 1,4 миллиарда китайцев", а китайский МИД заявил, что американских политиков и не приглашали на зимнюю Олимпиаду.

В свою очередь, в Международном олимпийском комитете с уважением отнеслись к решению стран о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.

"Присутствие чиновников и дипломатов - это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК в своем политическом нейтралитете полностью уважает", - говорится в обращении на сайте МОК.

Какие страны отстранили от Олимпиады-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил команду КНДР (Северная Корея) от участия в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Такое наказание вынесено в связи с тем, что власти страны не отпустили своих спортсменов на летние Игры-2022 в Токио (Япония), сославшись на ситуацию с пандемией коронавируса. Тем самым КНДР нарушила Олимпийскую хартию, сообщается на сайте МОК.

Тем не менее, северокорейские спортсмены все же получат шанс выступить в Пекине в статусе нейтральных атлетов.

Как и на летней Олимпиаде-2020 в Токио, Российская Федерация отстранена от зимних Игр в Пекине из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены будут выступать на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), которую расшифровывать запрещено.

Флаг РФ на всех церемониях будет заменен белым холстом с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна будет звучать вступление к концерту № 1 Петра Чайковского.

Кто будет представлять Украину на Олимпиаде-2022

Пока известно, что защищать честь Украины в Пекин отправятся 41-42 спортсмена. Это больше, чем было на предыдущих зимних Играх в Пхенчхане, когда украинская команда отправилась в Южную Корею в составе 33 спортсменов.

На предстоящую Олимпиаду "сине-желтым" удалось завоевать лицензии в биатлоне, фристайле, фигурном катании, санном спорте, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, лыжном двоеборье, скелетоне, прыжках с трамплина и шорт-треке.

Полный поименный состав украинской сборной на Игры в Пекине Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердит позже.

Где смотреть Олимпийские игры-2022

В Украине официальным транслятором зимней Олимпиады в Пекине является телеканал UA: Перший. Также соревнование может будет смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.

ТСН.ua будет внимательно следить за выступлениями украинских спортсменов и максимально оперативно рассказывать обо всем главном и самом интересном на зимних Играх-2022.