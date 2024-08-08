Олимпийские игры-2024 – день 12: результаты выступлений украинцев за 7 августа

В двенадцатый соревновательный день Украина на Олимпиаде-2024 была представлена 12 спортсменами, выиграла "золото" и гарантировала еще одну медаль.

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже прошел двенадцатый соревновательный день. С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.

В этот день Украину на Олимпиаде представляли 12 спортсменов, из которых четверо имели шансы завоевать награды.

Боксер Александр Хижняк завоевал для Украины третье "золото" на Олимпиаде-2024.

В квалификации мужских прыжков в высоту пытались пробиться в финал сразу три украинских легкоатлета: Андрей Проценко, Олег Дорощук и Владислав Лавский. Сумел сделать это только Дорощук.

Также свои схватки в греко-римской борьбе провели олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк и Парвиз Насибов, который на прошлой Олимпиаде завоевал "серебро". Насибов вышел в финал и гарантировал себе как минимум серебряную медаль, а Беленюк после поражения в полуфинале проведет поединок за "бронзу".

Кроме того, в поединке за "бронзу" соревновалась борчиха вольного стиля Оксана Ливач, но не сумела завоевать медаль.

Рассказываем, кто из украинских олимпийцев соревновался 7 августа и какие результаты они показали.

Результаты выступлений украинцев в двенадцатый день Олимпиады-2024 (7 августа)

Легкая атлетика. Эстафетная ходьба, финал: Иван Банзерук и Людмила Оляновская финишировали 17-ми с результатом 3:01:50 часов.

Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 500 м, квалификация: Мария Повх стала четвертой (1:54.13 минуты) и не прошла напрямую в полуфинал, в четвертьфинале финишировала третьей в своем заезде (1:52.09 минуты) и прошла в полуфинал, который состоится 10 августа.

Легкая атлетика. Прыжки в высоту, квалификация: Олег Дорощук вышел в финал (2,24 метра), Владислав Лавский (не смог покорить планку 2,20 метра) и Андрей Проценко (не взял стартовую высоту 2,15 метра) выбыли.

Борьба. Греко-римская борьба, до 67 кг, 1/8 финала: Парвиз Насибов в 1/8 финала победил серба Мате Немеша (3:2), в четвертьфинале одолел Амантура Исмаилова из Кыргызстана (7:6), в полуфинале одолел лидера мирового рейтинга азербайджанца Хасрата Джафарова (3:3) и вышел в финал, который состоится 8 августа.

Борьба. Греко-римская борьба, до 87 кг, 1/8 финала: Жан Беленюк в 1/8 финала победа китайца Хайтао Цяня (7:1), в четвертьфинале одолел представителя Казахстана Нурсултана Турсинова (7:3), в полуфинале проиграл иранцу Алирезе Мохмадипиани и 8 августа будет соревноваться в поединке за "бронзу".

Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 1000 м, квалификация: Павел Алтухов не смог напрямую отобраться в полуфинал, финишировав 5-м в своем заезде с результатом 4:11,32. В четвертьфинале финишировал третьим, отстав на 2,17 секунды от второго места, и не вышел в полуфинал.

Прыжки в воду. Прыжки с 3-метрового трамплина, одиночный турнир, квалификация: Виктория Кесарь не преодолела квалификацию, заняв 27-ю позицию с результатом 217,75 балла.

Борьба. Вольная борьба, до 50 кг, поединок за "бронзу": Оксана Ливач проиграла чемпионке Олимпиады-2020 японке Юи Сусаки и упустила шанс завоевать медаль.

Бокс. До 80 кг, финал: Александр Хижняк одолел казахстанца Норбека Оралбая раздельным решением судей (3:2) и завоевал золотую медаль.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

После двенадцатого соревновательного дня Украина имеет восемь наград на ОИ-2024: три золотые, две серебряные и три бронзовые. "Сине-желтые" занимают 17-ю позицию в медальном зачете.

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