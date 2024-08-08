Олимпийские игры-2024 – день 13: результаты выступлений украинцев за 8 августа

В тринадцатый соревновательный день Украина на Олимпиаде-2024 была представлена 17 спортсменами и завоевала две медали.

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже прошел тринадцатый соревновательный день. С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.

В этот день Украину на Олимпиаде представляли 17 спортсменов, из которых семь претендовали на награды.

Свой поединок за "золото" в греко-римской борьбе провел Парвиз Насибов, но уступил и остался с "серебром". Еще один борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл схватку за "бронзу".

В финал на 500-метровке пробилась мужская байдарка-четверка: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин. В финале они финишировали четвертыми.

Кроме того, за медали пыталась побороться единственная представительница Украины в тяжелой атлетике Камила Конотоп, но получила повреждение и осталась вне пьедестала.

Рассказываем, кто из украинских олимпийцев соревновался 8 августа и какие результаты они показали.

Результаты выступлений украинцев в тринадцатый день Олимпиады-2024 (8 августа)

Художественная гимнастика. Личное многоборье, квалификация: 16-летняя Таисия Онофрийчук с четвертого места пробилась в финал, набрав 135,750 балла. Финал состоится 9 августа.

Скалолазание. Многоборье, сложность, полуфинал: Евгения Казбекова по сумме двоеборья (болдеринг и сложность) заработала 84,6 балла и не прошла в финал.

Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 200 м, квалификация: Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок напрямую не прошли в полуфинал, но выиграли свои четвертьфинальные заезды и 10 августа продолжат борьбу за медали.

Современное пятиборье. Раунд фехтования: Александр Товкай стал первым, Владислав Чекан занял 26-е место. Соревнования продолжатся 9 августа.

Борьба. Вольная борьба, до 57 кг: Алина Грушина в 1/8 финала одолела экс-украинку польку Ангелину Лысак (16:13), в четвертьфинале потерпела поражение от американки Хелен Марулис (4:7).

Борьба. Вольная борьба, до 86 кг: Василий Михайлов в 1/8 финала проиграл представителю Сан-Марино Майлсу Амину (4:7).

Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-четверка, 500 м: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин финишировали четвертыми в своем полуфинальном заезде (1:20.67 минуты) и вышли в финал, где остановились в шаге от медали, заняв четвертое место с результатом 1:21.01 минуты.

Современное пятиборье. Раунд фехтования: Валерия Пермыкина стала 28-й. Соревнования продолжатся 9 августа.

Тяжелая атлетика. До 59 кг, финал: Камила Конотоп получила травму и заняла седьмое место с результатом 227 кг по сумме двоеборья (104 кг рывок + 123 кг толчок).

Борьба. Греко-римская борьба, до 67 кг, финал: Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады-2024, уступив в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси (5:6).

Борьба. Греко-римская борьба, до 87 кг, схватка за "бронзу": Жан Беленюк завоевал "бронзу", одолев поляка Аркадиуша Кулинича (3:1). После победы объявил о завершении карьеры – снял борцовки и поставил их в центр ковра.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

После тринадцатого соревновательного дня Украина имеет десять наград на ОИ-2024: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" поднялись на 15-ю позицию в медальном зачете.

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