Олимпийские игры-2024 – день 14: результаты выступлений украинцев за 9 августа

В четырнадцатый соревновательный день Украина на Олимпиаде-2024 была представлена 17 спортсменами, завоевала одну медаль и гарантировала еще одну.

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже проходит четырнадцатый соревновательный день. С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.

В этот день Украину на Олимпиаде представляли 17 спортсменов, из которых пять претендовали на награды.

9 августа Украина выиграла одну медаль. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали "серебро" в гребле на каноэ-двойке на 500 метров.

Кроме того, борчиха вольного стиля Ирина Коляденко пробилась в финал и гарантировала Украине еще одну награду.

Рассказываем, кто из украинских олимпийцев соревновался 9 августа и какие результаты они показали.

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Результаты выступлений украинцев в 14-й день Олимпиады-2024 (9 августа)

Прыжки в воду. Прыжки с 10-метровой вышки, одиночный турнир, квалификация: Алексей Середа прошел в полуфинал, заняв пятое место с результатом 479,45 балла. Полуфинал и финал пройдут 10 августа.

Художественная гимнастика. Групповое многоборье, квалификация: Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Валерия Перемета и Кира Ширыкина отобрались в финал, попав в топ-8. Финал пройдет 10 августа.

Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м, полуфинал: Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок прошли в финал, финишировав третьими в своем полуфинальном заезде (1:55.62 минуты).

Борьба. Вольная борьба, до 62 кг: Ирина Коляденко в 1/8 финала одержала победу над Орхон Пуревдорж из Монголии (8:7), в четвертьфинале одолела болгарку Беляну Дудову (7:3), в полуфинале одолела представительницу Кыргызстана Айсулу Тынынбекову (9:2) и вышла в финал, который состоится 10 августа.

Борьба. Вольная борьба, более 125 кг: Александр Хоцяновский в 1/8 финала уступил грузину Гено Патриашвили (0:11). Поборется 10 августа за "бронзу" в утешительных схватках, поскольку Патриашвили вышел в финал соревнований.

Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м, финал: Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряную медаль, финишировав вторыми с результатом 1:54.30 минуты.

Художественная гимнастика. Личное многоборье, финал: Таисия Онофрийчук заняла 9-ю позицию с результатом 128,400 балла.

Брейкинг. Екатерина Павленко остановилась в четвертьфинале, Анна Пономаренко не прошла в четвертьфинал.

Современное пятиборье. Александр Товкай, Владислав Чекан не смогли пробиться в финал

Артистическое плавание. Дуэт, техничная программа: Марина и Владислава Алексеивы заняли пятое место, набрав 260,4600 балла. Произвольная программа состоится 10 августа. Медалисты определятся по сумме баллов техничной и произвольной программ.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

После четырнадцатого соревновательного дня Украина имеет одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 15-ю позицию в медальном зачете.

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