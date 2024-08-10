Олимпийские игры-2024 – день 15: результаты выступлений украинцев за 10 августа

В предпоследний соревновательный день Украина на Олимпиаде-2024 была представлена 17 спортсменами и завоевала одну медаль.

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже прошел предпоследний, пятнадцатый соревновательный день. С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.

В этот день было разыграно 39 комплектов медалей. От Украины выступили 17 спортсменов, которые претендовали на девять наград.

10 августа Украина не осталась без медали – борчиха вольного стиля Ирина Коляденко стала серебряной призеркой Олимпиады-2024, уступив в финале.

Рассказываем, кто из украинских олимпийцев соревновался 10 августа и какие результаты они показали.

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Расписание и результаты выступлений украинцев в 15-й день Олимпиады-2024 (10 августа)

Прыжки в воду. 10-метровая вышка, одиночный турнир, полуфинал: Алексей Середа вышел в финал, заняв 11-е место с результатом 405,05 балла. В финале занял 8-е место с результатом 426,90 балла.

Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 500 м, полуфинал: Мария Повх не прошла в финал А, финишировав шестой с результатом 1:52.51 минуты. Стала последней в утешительном финале С (2:00.94 минуты).

Борьба. Вольная борьба, более 125 кг, утешительные схватки: Александр Хоцяновский уступил поляку Роберту Барану (0:3) и выбыл из борьбы за "бронзу".

Борьба. Вольная борьба, до 97 кг: Мурази Мчедлидзе в 1/8 финала победил представителя Турции Ибрагима Чефтчи (5:1), в четвертьфинале потерпел поражение от действующего чемпиона Европы грузина Гиви Матчарашвили (0:11). Матчарашвили вышел в финал, так что украинец 11 августа сможет побороться за "бронзу" в утешительных схватках.

Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 200 м, полуфинал: Анастасия Рыбачок (47,76 секунды) и Людмила Лузан (46,67 секунды) не прошли в финал А. В утешительном финале Рыбачок стала шестой» (47,71 секунды), Лузан не вышла на старт из-за проблем со спиной.

Современное пятиборье. Полуфиналы Б: Валерия Пермыкина стала десятой и не прошла в финал. До места среди топ-9 финалисток не хватило 6 очков.

Художественная гимнастика. Групповое многоборье, финал: Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Валерия Перемета и Кира Ширыкина заняли седьмое место с результатом 65,700 балла.

Брейкинг. Групповой раунд: Олег Кузнецов не вышел в плей-офф, занял третье место из четырех участников своей группы.

Легкая атлетика. Прыжки в высоту, финал: Олег Дорощук с личным рекордом в карьере стал шестым (2,31 метра).

Артистическое плавание. Дуэт, произвольная программа, финал: Мария и Владислава Алексеивы заняли пятое место с оценкой 278,2084 балла за произвольную программу и результатом 538,6684 балла по сумме техничной и произвольной программ.

Борьба. Вольная борьба, до 62 кг, финал: Ирина Коляденко стала серебряной призеркой Олимпиады-2024, уступив японке Мотоке Сакуре (1:12), которая является вторым номером мирового рейтинга.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

После 15-го соревновательного дня Украина имеет двенадцать наград на ОИ-2024: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 20-ю позицию в медальном зачете.

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