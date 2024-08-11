Олимпийские игры-2024: где и когда смотреть церемонию закрытия

В воскресенье, 11 августа, в Париже состоится церемония закрытия Олимпийских игр-2024.

XXXIII летняя Олимпиада продолжалась с 26 июля по 11 августа. В ней приняли участие 10 500 атлетов из 206 стран.

На соревнованиях в столице Франции были разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Украину на Играх-2024 представляли 140 атлетов, которые выступали в 23 видах спорта.

Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024 с двенадцатью наградами: тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми.

Режиссером-постановщиком шоу церемонии закрытия Олимпиады-2024 стал Томас Джолли, который также организовывал открытие Игр в Париже.

Ожидается, что на закрытии ОИ-2024 могут выступить Билли Айлиш, Снуп Дог, Бейонсе и Red Hot Chili Peppers. А голливудский актер Том Круз должен спуститься на парашюте с вершины стадиона "Стад де Франс" с олимпийским флагом в руках.

Где смотреть церемонию закрытия Олимпиады-2024

Торжественную церемонию закрытия Олимпийских игр-2024 можно посмотреть в прямом эфире на телеканале, сайте и Youtube-канале Суспильне Спорт, местных телеканалах Суспильного, а также телеканале Перший. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады-2024 также будет доступна на нашем сайте.

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