Олимпийские игры-2024 официально завершены: яркие фото с церемонии закрытия

В воскресенье, 11 августа, состоялась церемония закрытия Олимпийских игр-2024.

Торжественное мероприятие проходило на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.

Делегация сборной Украины также приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024. Флаг Украины несли борец Парвиз Насибов и гребчиха Людмила Лузан, которые на Играх в Париже завоевали серебряные медали.

Яркое шоу сопровождалось выступлениями большого количества звезд. В заключение перед публикой выступил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

После этого Париж передал эстафету американскому Лос-Анджелесу, где состоятся следующие Олимпийские игры в 2028 году.

Изюминкой шоу стало появление голливудского актера Тома Круза, который спустился с вершины стадиона "Стад де Франс" с олимпийским флагом в руках. Далее, по сценарию, он "доставил" его в Лос-Анджелес.

“Все ваше мнение, должно вы желаете принять это, это получить Olympic flag в Los Angeles.”



Tom Cruise: #Paris2024 #LA28 #ClosingCeremony pic.twitter.com/bLsZJTc0xy Опубликовано в The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

В Лос-Анджелесе в честь приема эстафеты для проведения следующих Олимпийских игр выступили Билли Айлиш, Снуп Дог и Red Hot Chili Peppers.

Затем четырехкратный чемпион ОИ-2024 французский пловец Леон Маршан принес на стадионе "Стад де Франс" олимпийский огонь, который погасили. Таким образом, Игры в Париже официально завершены.

Смотрите красивые фото с церемонии закрытия Олимпиады-2024.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

Церемония закрытия Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

XXXIII летняя Олимпиада продолжалась с 26 июля по 11 августа. В ней приняли участие 10 500 атлетов из 206 стран.

На соревнованиях в столице Франции было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Украину на Играх-2024 представляли 140 атлетов, которые выступили в 23 видах спорта.

Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024 с 12 наградами: тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми.

С таким результатом Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете и заняла 17-е место по количеству выигранных наград.

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