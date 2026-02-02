Олимпийские игры-2026: что нужно знать о главных зимних соревнованиях четырехлетия

Олимпиада-2026 / © Associated Press

С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся зимние Олимпийские игры-2026.

Это будет XXV зимняя олимпиада. Почти три тысячи атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Рассказываем подробнее о грядущей зимней Олимпиаде, где сборная Украины будет бороться за медали.

Где будет проходить Олимпиада-2026

Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане. Параллельно шоу будет проходить и в других кластерах – в Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Соревнования будут проходить в четырех кластерах. Милан будет принимать хоккей, фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт. Кортина д'Ампеццо станет центром женского горнолыжного спорта, керлинга, а также бобслея, санного спорта и скелетона. Вальтеллина и Ливиньо примут мужской горнолыжный спорт, фристайл, сноубординг и ски-альпинизм. Валь-ди-Фьемме и Предаццо примут лыжные гонки, прыжки с трамплина и двоеборье, тогда как Антхольц-Антерсельва примет биатлон.

Церемония закрытия Олимпиады-2026 запланирована 22 февраля в античном амфитеатре в Вероне – городе, который не будет принимать спортивные соревнования.

Сколько стран и спортсменов будет на Олимпиаде-2026

В общей сложности на Играх-2026 выступит около 2900 спортсменов из 93 стран.

На Олимпиаде-2026 будет разыграно 116 комплектов медалей. Программа соревнований будет включать 16 видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, скелетон, прыжки с трамплина, ски-альпинизм, сноубординг и конькобежный спорт.

На предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, было на одну дисциплину меньше. Новым видом спорта в программе зимних Олимпийских игр стал ски-альпинизм. В свою очередь, количество комплектов медалей выросло на семь.

Кто представит Украину на Олимпиаде-2026

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

На Играх-2022 в Пекине нашу страну представляли 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Наибольшее представительство Украина будет иметь в биатлоне и санном спорте – по 10 спортсменов, еще девять атлетов выступят во фристайле.

Состав сборной Украины на Олимпиаду-2026

Биатлон (10): мужчины – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк; женщины – Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарина Чалык, Александра Меркушина

Санный спорт (10): мужчины – Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба – одноместные сани), Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский и Богдан Бабура (все – двухместные сани); женщины – Юлианна Туницкая, Елена Смага (обе – одноместные сани), Елена Стецкив и Александра Мох (обе – двухместные сани)

Фристайл (9): мужчины – Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов; женщины – Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович (все – лыжная акробатика), Екатерина Коцар (биг-эйр и слоупстайл)

Лыжные гонки (6): мужчины – Дмитрий Драгун, Александр Лисогор; женщины – Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

Лыжное двоеборье (2): Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец

Горнолыжный спорт (2): мужчины – Дмитрий Шепьюк; женщины – Анастасия Шепиленко

Прыжки с трамплина (2): мужчины – Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

Шорт-трек (2): мужчины – Олег Гандей; женщины – Елизавета Сидерко

Скелетон (1): мужчины – Владислав Гераскевич

Сноубординг (1): женщины – Аннамари Данча

Фигурное катание (1): мужчины – Кирилл Марсак

Кто понесет флаг Украины на Олимпиаде-2026

В Милане флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 понесет Елизавета Сидерко, которая выступает в шорт-треке. А Владислав Гераскевич пройдет с сине-желтым флагом в Кортина-д'Ампеццо.

Где смотреть Олимпиаду-2026

В Украине официальным транслятором зимних Олимпийских игр 2026 года является Суспильне Мовлення.

Смотреть трансляции соревнований можно на местных каналах Суспильного, а также на телеканале и сайте Суспильне Спорт..

Как Украина выступала на зимних Олимпиадах

За восемь зимних Олимпийских игр Украина завоевала девять медалей: три "золота", два "серебра" и четыре "бронзы".

На предыдущей зимней Олимпиаде-2022 Украина выиграла одну награду – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

Абраменко – единственный украинский спортсмен, который выигрывал медали на двух последних зимних Олимпиадах. На Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане он завоевал "золото".

Все медали Украины на зимних Олимпиадах

"Золото": Оксана Баюл (фигурное катание, ОИ-1994), Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная (биатлон, женская эстафета, ОИ-2014), Александр Абраменко (фристайл, ОИ-2018).

"Серебро": Елена Петрова (биатлон, ОИ-1998), Александр Абраменко (фристайл, ОИ-2022).

"Бронза": Валентина Цербе-Несина (биатлон, ОИ-1994), Лилия Ефремова (биатлон, ОИ-2006), Елена Грушина и Руслан Гончаров (фигурное катание, ОИ-2006), Вита Семеренко (биатлон, ОИ-2014).