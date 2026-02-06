- Дата публикации
-
Категория
Проспорт
Олимпийские игры-2026 – день 1: расписание и результаты выступлений украинцев 7 февраля
В официально первый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 украинские спортсмены будут бороться за медали в горнолыжном спорте и лыжных гонках.
В субботу, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо будут разыграны первые комплекты медалей.
В официально первый соревновательный день Олимпиады-2026 украинские спортсмены выступят во фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках, санном спорте и фигурном катании.
"Сине-желтые будут бороться за медали в горнолыжном спорте и лыжных гонках.
Расписание и результаты выступлений украинцев в 1-й день Олимпиады-2026 (обновляется)
11:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл (квалификация, попытка 1). Екатерина Коцар
12:30. Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск, третья тренировка. Анастасия Шепиленко
12:30. Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Дмитрий Шепьюк
12:35. Фристайл. Женщины. Слоупстайл (квалификация, попытка 2). Екатерина Коцар
14.00. Лыжные гонки. Женщины, скиатлон (10 км. + 10 км.). Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль
14:30. Санный спорт. Женщины. Одиночки, официальная тренировка. Юлианна Туницкая, Елена Смага
18:00. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (попытка 1). Антон Дукач, Андрей Мандий
19:32. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (попытка 2). Антон Дукач, Андрей Мандий
20:45. Фигурное катание. Командные соревнования. Одиночки (мужчины, короткая программа). Кирилл Марсак
На XXV зимней Олимпиаде выступит около 2900 спортсменов из 93 стран. В 16 дисциплинах будут разыграны 116 комплектов медалей – это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.
Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.