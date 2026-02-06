Олимпийские игры-2026 – день 1: расписание и результаты выступлений украинцев 7 февраля

Дмитрий Шепьюк / © Associated Press

В субботу, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо будут разыграны первые комплекты медалей.

В официально первый соревновательный день Олимпиады-2026 украинские спортсмены выступят во фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках, санном спорте и фигурном катании.

"Сине-желтые будут бороться за медали в горнолыжном спорте и лыжных гонках.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 1-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

11:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл (квалификация, попытка 1). Екатерина Коцар

12:30. Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск, третья тренировка. Анастасия Шепиленко

12:30. Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Дмитрий Шепьюк

12:35. Фристайл. Женщины. Слоупстайл (квалификация, попытка 2). Екатерина Коцар

14.00. Лыжные гонки. Женщины, скиатлон (10 км. + 10 км.). Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

14:30. Санный спорт. Женщины. Одиночки, официальная тренировка. Юлианна Туницкая, Елена Смага

18:00. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (попытка 1). Антон Дукач, Андрей Мандий

19:32. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (попытка 2). Антон Дукач, Андрей Мандий

20:45. Фигурное катание. Командные соревнования. Одиночки (мужчины, короткая программа). Кирилл Марсак

На XXV зимней Олимпиаде выступит около 2900 спортсменов из 93 стран. В 16 дисциплинах будут разыграны 116 комплектов медалей – это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

