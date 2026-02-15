Олимпийские игры-2026 – день 10: расписание и результаты выступлений украинцев 16 февраля

Екатерина Коцар / © Associated Press

В понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится десятый соревновательный день.

В этот день выступят 5 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в четырех видах спорта и будут бороться за медали в трех из них.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в десятый день Олимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 10-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

11.00. Горные лыжи. Слалом, мужчины (заезд 1). Дмитрий Шепьюк

12:17. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Предварительные забеги. Олег Гандей

14:30. Горные лыжи. Слалом, мужчины (заезд 2). Дмитрий Шепьюк

20:00. Прыжки с трамплина. Суперкоманда (раунд 1). Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

20:30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал. Екатерина Коцар

20:48. Прыжки с трамплина. Суперкоманда (раунд 2). Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

21:20. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Финал. Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко (в случае квалификации)

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.