Олимпийские игры-2026 – день 11: расписание и результаты выступлений украинцев 17 февраля

Дмитрий Котовский / © Associated Press

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится одиннадцатый соревновательный день.

В этот день выступят 14 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в трех видах спорта, в двух из них 17 февраля будут разыграны медали.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в одиннадцатый день Олимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 11-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

11.00. Лыжное двоеборье. Прыжки с большого трамплина. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

11:45. Фристайл. Акробатика. Женщины. Квалификация (попытка 1). Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович

12:30. Фристайл. Акробатика Женщины. Квалификация (попытка 2). Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович

14:30. Фристайл. Акробатика Мужчины. Квалификация (попытка 1). Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

14:45. Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

15:15. Фристайл. Акробатика Мужчины. Квалификация (попытка 2). Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

15:30. Биатлон. Эстафета, мужчины. Сборная Украины (Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк)

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.