Олимпийские игры-2026 – день 12: расписание и результаты выступлений украинцев 18 февраля

Анастасия Шепиленко / © Associated Press

В среду, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит двенадцатый соревновательный день.

В этот день выступят 14 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в пяти видах спорта, в каждом из которых будут разыграны медали.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в двенадцатый день Олимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 12-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

10:45. Лыжные гонки. Командный спринт, женщины, квалификация. Сборная Украины (Анастасия Никон и София Шкатула)

11:00. Горнолыжный спорт. Слалом, женщины, первый спуск. Анастасия Шепиленко

11:00. Фристайл. Лыжная акробатика, женщины, квалификация. Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович

11:15. Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины, квалификация. Сборная Украины (Дмитрий Драгун и Александр Лисогор)

12:45. Лыжные гонки. Командный спринт, женщины, финал

13:00. Фристайл. Лыжная акробатика, женщины, финал

13:15. Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины, финал

14:30. Горнолыжный спорт. Слалом, женщины, второй спуск. Анастасия Шепиленко

15:45. Биатлон. Эстафета, женщина. Сборная Украины (Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык)

21:15. Шорт-трек. 500 м, мужчины, четвертьфиналы. Олег Гандей

22:27. Шорт-трек. 500 м, мужчины, финалы

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.