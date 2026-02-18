Олимпийские игры-2026 – день 13: расписание и результаты выступлений украинцев 19 февраля

Дмитрий Котовский / © Associated Press

В четверг, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится тринадцатый соревновательный день.

В этот день выступят 6 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в двух видах спорта – лыжном двоеборье и лыжной акробатике, где будут бороться за медали.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в тринадцатый день Олимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 13-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

11.00. Лыжное двоеборье. Командный спринт, прыжки с трамплина. Сборная Украины (Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук)

12:00. Фристайл. Лыжная акробатика, мужчины, квалификация. Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

15:00. Лыжное двоеборье. Командный спринт, лыжная гонка. Сборная Украины (Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук)

15:00. Фристайл. Лыжная акробатика, мужчины, финал. Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов (если квалифицируются)

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.