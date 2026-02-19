- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
Олимпийские игры-2026 – день 14: расписание и результаты выступлений украинцев 20 февраля
В четырнадцатый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 выступят 7 украинских спортсменов.
В пятницу, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится четырнадцатый соревновательный день.
В этот день выступят 7 украинцев. "Сине-желтые" будут бороться за медали в лыжной акробатике, биатлоне и шорт-треке.
Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в четырнадцатый день Олимпиады-2026.
Расписание и результаты выступлений украинцев в 14-й день Олимпиады-2026 (обновляется)
11:25. Фристайл. Лыжная акробатика, мужчины, квалификация. Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов
14:25. Фристайл. Лыжная акробатика, мужчины, финал. Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов (если квалифицируются)
15:15. Биатлон. Масс-старт, мужчины. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын
21:15. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Четвертьфиналы. Елизавета Сидерко
22:00. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Полуфиналы. Елизавета Сидерко (если квалифицируется)
23:03. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал. Елизавета Сидерко (если квалифицируется)
Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.