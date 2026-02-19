Олимпийские игры-2026 – день 14: расписание и результаты выступлений украинцев 20 февраля

Дмитрий Котовский / © Associated Press

В пятницу, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится четырнадцатый соревновательный день.

В этот день выступят 7 украинцев. "Сине-желтые" будут бороться за медали в лыжной акробатике, биатлоне и шорт-треке.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в четырнадцатый день Олимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 14-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

11:25. Фристайл. Лыжная акробатика, мужчины, квалификация. Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

14:25. Фристайл. Лыжная акробатика, мужчины, финал. Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов (если квалифицируются)

15:15. Биатлон. Масс-старт, мужчины. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын

21:15. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Четвертьфиналы. Елизавета Сидерко

22:00. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Полуфиналы. Елизавета Сидерко (если квалифицируется)

23:03. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал. Елизавета Сидерко (если квалифицируется)

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.