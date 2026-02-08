Олимпийские игры-2026 – день 2: расписание и результаты выступлений украинцев 8 февраля

Виталий Мандзын / © Associated Press

В воскресенье, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится второй соревновательный день.

В этот день выступят 10 украинцев. "Сине-желтые" будут бороться за медали в пяти видах спорта: сноубординге, горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне и санном спорте.

Отметим, что в официально первый соревновательный день Олимпиады-2026 (7 февраля) украинские спотсмены не завоевали медалей.

Расписание и результаты выступлений украинцев во 2-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

10:00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом, женщины, квалификация. Аннамари Данча

12:30. Горнолыжный спорт. Даунглил, женщины. Анастасия Шепиленко

13:30. Лыжные гонки. Скиатлон, мужчины. Дмитрий Драгун, Александр Лисогор

14:00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом, женщины, раунды на выбывание

15:05. Биатлон. Смешанная эстафета. Сборная Украины (Дмитрий Подручный, Виталий Мандзын, Елена Городная и Александра Меркушина)

15:26. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом, женщины, финалы

18:00. Санный спорт. Мужчины. Одиночки. Третий + четвертый заезд. Антон Дукач, Андрей Мандзий

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.