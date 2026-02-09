Олимпийские игры-2026 – день 3: расписание и результаты выступлений украинцев 9 февраля

Юлианна Туницкая / © Associated Press

В понедельник, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится третий соревновательный день.

В этот день выступят 4 украинца. "Сине-желтые" будут представлены в двух видах спорта: санном и прыжках с трамплина.

Юлианна Туницкая и Елена Смага проведут два первых заезда в женских одноместных санах. А Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко будут бороться за медали в мужских прыжках с трамплина.

Отметим, что перед третьим соревновательным днем Олимпиады-2026 сборная Украины остается без наград.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 3-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

18:00. Санный спорт. Одноместные сани, женщины, первый + второй заезд. Юлианна Туницкая, Елена Смага

20:00. Прыжки с трамплина. Мужчины, нормальный трамплин, основной раунд. Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

21:12. Прыжки с трамплина. Мужчины, нормальный трамплин, финальный раунд

* Курсивом обозначен потенциальный финал для Украины

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.