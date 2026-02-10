Олимпийские игры-2026 – день 4: расписание и результаты выступлений украинцев 10 февраля

Тарас Лесюк / © Associated Press

Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит четвертый соревновательный день.

В этот день выступят 14 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в пяти видах спорта: лыжных гонках, шорт-треке, биатлоне, санном спорте и фигурном катании.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в четвертый день Олимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 4-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

10:15. Лыжные гонки. Спринт, женщины, квалификация. Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

10:55. Лыжные гонки. Спринт, мужчины, квалификация. Дмитрий Драгун, Александр Лисогор

11:30. Шорт-трек. 500м, женщины, квалификация. Елизавета Сидерко

14:13. Лыжные гонки. Спринт, женщины, финал

14:25. Лыжные гонки.. Спринт, мужчины, финал

14:30. Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

18:00. Санный спорт. Одноместные сани, женщины, третий заезд. Юлианна Туницкая, Елена Смага

19:30. Фигурное катание. Мужчины, короткая программа. Кирилл Марсак

19:34. Санный спорт. Одноместные сани, женщины, финальный заезд

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.