Олимпийские игры-2026 – день 5: расписание и результаты выступлений украинцев 11 февраля

Даниил Марциновский и Богдан Бабура / © Associated Press

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит пятый соревновательный день.

В этот день выступят 13 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в четырех видах спорта: лыжном двоеборье, горных лыжах, биатлоне и санном спорте. Все они будут бороться за медали.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в пятый день Олимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 5-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

11:00. Лыжное двоеборье. Мужчины, нормальный трамплин, раунд прыжков с трамплина. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

12:30. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины. Дмитрий Шепьюк

14:45. Лыжное двоеборье. Мужчины, нормальный трамплин, финальный раунд лыжной гонки. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

15:15. Биатлон. Индивидуальная гонка женщины. Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарина Чалык, Александра Меркушина

18:00. Санный спорт. Двухместные сани, женщины, первый заезд. Елена Стецкив и Александра Мох

18:51. Санный спорт. Двухместные сани, мужчины, первый заезд. Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский и Богдан Бабура

19:53. Санный спорт. Двухместные сани, женщины, финальный заезд

20:44. Санный спорт. Двухместные сани, мужчины, финальный заезд

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.