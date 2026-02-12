- Дата публикации
Олимпийские игры-2026 – день 6: расписание и результаты выступлений украинцев 12 февраля
В шестой соревновательный день зимней Олимпиады-2026 выступят 10 украинских спортсменов.
В четверг, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит шестой соревновательный день.
В этот день выступят 10 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в четырех видах спорта: скелетоне, горных лыжах, лыжных гонках и санном спорте. Во всех них, кроме скелетона, 12 февраля разыграют медали.
В скелетоне начнутся официальные соревнования и свои первые заезды проведет Владислав Гераскевич, который, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета (МОК) и потенциальную дисквалификацию, на всех тренировках выступал в "шлеме памяти" с изображением убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.
Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в шестой день Олимпиады-2026.
Расписание и результаты выступлений украинцев в 6-й день Олимпиады-2026 (обновляется)
10:30. Скелетон. Мужчины, первый + второй заезд. Владислав Гераскевич
12:30. Горнолыжный спорт. Супергигант, женщины. Анастасия Шепиленко
14:00. Лыжные гонкт. Гонка с раздельным стартом, женщины. Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль
19:30. Санный спорт. Командная эстафета. Юлианна Туницкая, Игорь Гой / Назарий Качмар , Андрей Мандзий, Елена Стецкив / Александра Мох
Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.