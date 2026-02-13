Олимпийские игры-2026 – день 7: расписание и результаты выступлений украинцев 13 февраля

Кирилл Марсак / © Associated Press

В пятницу, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится седьмой соревновательный день.

В этот день выступят 7 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в трех видах спорта: лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании. В каждом из них наши спортсмены будут бороться за медали.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в седьмой день Олимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 7-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

12:45. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом, мужчины. Дмитрий Драгун, Александр Лисогор

15:00. Биатлон, спринт, мужчины. Богдан Борковский, Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный

20:00. Фигурное катание, одиночное катание, мужчины. Кирилл Марсак

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.