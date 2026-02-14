Олимпийские игры-2026 – день 8: расписание и результаты выступлений украинцев 14 февраля

Дмитрий Шепьюк / © Associated Press

Реклама

В субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит восьмой соревновательный день.

В этот день выступят 13 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в шести видах спорта: горнолыжном, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке. Во всех из них, кроме фристайла, 14 февраля будут разыграны медали.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в восьмой день Олимпиады-2026.

Реклама

Расписание и результаты выступлений украинцев в 8-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

11:00. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, мужчины, первый спуск. Дмитрий Шепьюк

13:00. Лыжные гонки. Эстафета, женщина. Сборная Украины (София Шкатула, Анастасия Никон, Анастасия Ноприенко и Дарья Мигаль)

14:30. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, мужчины, финальный спуск. Дмитрий Шепьюк

15:45. Биатлон. Спринт, женщины. Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина

Реклама

19:45. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин, основной раунд. Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

20:30. Фристайл. Биг-эйр, женщины, квалификация. Екатерина Коцар

20:57. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин, финальный раунд

21:15. Шорт-трек. 1500 м, мужчины, четвертьфиналы. Олег Гандей

Реклама

23:35. Шорт-трек. 1500 м, мужчины, финалы

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.