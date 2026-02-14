- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 2 мин
Олимпийские игры-2026 – день 8: расписание и результаты выступлений украинцев 14 февраля
В восьмой соревновательный день зимней Олимпиады-2026 выступят 13 украинских спортсменов.
В субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит восьмой соревновательный день.
В этот день выступят 13 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в шести видах спорта: горнолыжном, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке. Во всех из них, кроме фристайла, 14 февраля будут разыграны медали.
Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в восьмой день Олимпиады-2026.
Расписание и результаты выступлений украинцев в 8-й день Олимпиады-2026 (обновляется)
11:00. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, мужчины, первый спуск. Дмитрий Шепьюк
13:00. Лыжные гонки. Эстафета, женщина. Сборная Украины (София Шкатула, Анастасия Никон, Анастасия Ноприенко и Дарья Мигаль)
14:30. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, мужчины, финальный спуск. Дмитрий Шепьюк
15:45. Биатлон. Спринт, женщины. Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина
19:45. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин, основной раунд. Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко
20:30. Фристайл. Биг-эйр, женщины, квалификация. Екатерина Коцар
20:57. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин, финальный раунд
21:15. Шорт-трек. 1500 м, мужчины, четвертьфиналы. Олег Гандей
23:35. Шорт-трек. 1500 м, мужчины, финалы
Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.